

Google Мои карты Минск, 10 августа 2020 года

Хартия'97

В столице Белоруссии в понедельник начались задержания протестующих, передает РИА "Новости". К стеле "Минск - город-герой" были стянуты усиленные наряды милиции и ОМОН, которые оцепили площадь. Сотрудники правоохранительных органов также контролируют прилегающие скверы и пропускают людей только после досмотра.

Очевидцы сообщают о скоплении спецтехники в районе Дома правительства в центре Минска, что, по их мнению, может говорить о подготовке правоохранительных органов Белоруссии к противодействию возможной протестной акции. В то же время проезд автотранспорта по главной городской магистрали - проспекту Независимости - не блокировался, передает "Интерфакс".

"Каратели снова используют гранаты! Причем против небольшой группы людей, в районе автовокзала "Восточный" на Серебрянке", - пишет телеграм-канал Nexta Live.

Возле гостиницы "Юбилейная" собралось около 100 человек. ОМОН задерживает людей", - информирует портал. По его данным, "в итоге силовики задержали 10-15 человек, в том числе и несовершеннолетних".

Позже ОМОН оттеснил людей от здания Дворца спорта.

Кроме того, по данным сайта, в другой части города, на проспект Рокоссовского, также замечены сотрудники ОМОНа в амуниции. "Журналисты сообщают, что были слышны хлопки, появился дым. В итоге проспект перекрыли, возле вокзала "Восточный" стоит несколько десятков силовиков, которые не дают людям пройти. Подъехало несколько автозаков, откуда выскочили силовики и разогнали толпу, несколько человек задержали и увезли", - информирует tut.by.

Мобильная связь работает с перебоями, сообщает ТАСС. Также второй день затруднен доступ к соцсетям в интернете. Например, WhatsApp не работал половину дня, передает РБК. Ранее на сайте белорусского оператора "Белтелеком" появилось сообщение о том, что проблемы с доступом возникли из-за роста множественных кибератак на белорусские ресурсы за пределами страны. Специалисты пообещали устранить неполадки до конца 10 августа.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что интернет в Белоруссии отключают из-за границы, чтобы вызвать недовольство местных жителей. Он заверил, что проблемы со связью не являются инициативой белорусских властей.

Между тем за десять дней до голосования на президентских выборах 9 августа госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков предупредил, что в случае необходимости в стране будет ограничена работа интернета.

ОМОН призвал граждан на улицах разойтись. Агентству "БелТА" рассказали в пресс-службе минского метрополитена, что "в 18:25 для обеспечения безопасности пассажиров закрыли на вход и выход станции метро "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Немига", "Фрунзенская", "Молодежная". "Поезда следуют без остановки на этих станциях", - добавили в пресс-службе.

Ранее главный редактор Daily Storm Алена Сивкова сообщила, что журналистов издания Антона Старкова и Дмитрия Ласенко избили в Минске при задержании. Она также отметила, что вместе с ними пострадал и Максим Солопов из "Медузы", которому "досталось гораздо больше". Главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко также рассказал о задержании в Минске сотрудников вещателя. Позже он отметил, что журналисты вернулись в Москву с запретом на въезд в Белоруссию сроком на пять лет.

Также сообщалось об избиении и задержании корреспондента Евгения Олейника после ночных беспорядков в Минске. Кроме того, ранее RT сообщил о задержании в Минске стрингера, сотрудничавшей с видеоагентством Ruptly. Она в изоляторе, связи с ней нет. До этого во время съемок открытия избирательных участков были задержаны еще два стрингера Ruptly. Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян также призвала власти Белоруссии освободить задержанного российского журналиста Семена Пегова.

Согласно предварительным итогам выборов президента в Белоруссии, озвученным утром 10 августа Центризбиркомом страны, Александр Лукашенко получил 80,23% избирателей, его главная соперница от оппозиции Светлана Тихановская - 9,9%. Остальные кандидаты набрали менее двух процентов голосов, графу "против всех" выбрали 6,02% избирателей.

В штабе Тихановской не признали результаты выборов и намерены их обжаловать. По данным штаба, во всех регионах страны избиратели отдали от 70% до 90% голосов за Тихановскую.

"У нас есть та информация, которая поступала вчера из тех участковых комиссий, где действительно посчитали голоса, ничего не фальсифицировали. Светлана победила: от 70, а на некоторых и до 90% набрала. Как вы думаете, имея эту информацию, можем мы нормально воспринимать то, что ЦИК сегодня говорит? Конечно же нет", - сказала РИА "Новости" доверенное лицо кандидата Ольга Ковалькова.

В штабе заявили, что готовы к продолжительным протестам и требуют мирной передачи власти. При этом сама Тихановская пока не приняла решение, участвовать ли в уличных акциях.

Вечером 9 августа после закрытия избирательных участков по всей Белоруссии начались масштабные акции протеста в знак несогласия с организацией выборов и предварительной победой Лукашенко. Силовики действовали жестко, применяя против манифестантов спецсредства: светошумовые гранаты, водометы, слезоточивый газ. Отмечены случаи наезда автозаков на толпу.

Правозащитники сообщили об одном погибшем в результате наезда автозака, в МВД республики это отрицают. Задержаны не менее 3000 человек (из них 1000 - в Минске). По данным МВД, в столкновениях пострадали больше 50 граждан и 39 сотрудников правоохранительных органов.

По итогам протестов возбуждено 21 уголовное дело по ст. 293 (массовые беспорядки), ч. 2 ст. 363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел, сопряженное с применением насилия или угрозой его применения), ст. 364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел), ч. 1 ст. 339 (хулиганство), ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Фигурантам грозит от восьми до 15 лет лишения свободы. Всего под подозрением оказались более 80 человек. Им инкриминируют эпизоды в Минске, Бресте, Гродно, Гомеле, Пинске, Полоцке, Жлобине, Лиде, Солигорске, Бобруйске, Слониме, Волковыске.

Александр Лукашенко назвал участвовавших в подавлении беспорядков силовиков настоящими патриотами. Он утверждает, что протестующими управляли из-за границы.