Трое российских журналистов, которые ранее были задержаны в Белоруссии, вышли на свободу, сообщил посол РФ в республике Дмитрий Мезенцев.

"Сейчас отпущены наши коллеги с вами Антон Старков, Дмитрий Лосенко и Семен Пегов. Только что буквально", - сказал Мезенцев в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК). Он отметил, что уже во вторник, 11 августа, журналисты должны вернуться в Россию, сообщает "Интерфакс".

При этом на сайте Daily Storm сообщается об освобождении в Минске задержанных ранее журналистов этого издания Антона Старкова и Дмитрия Ласенко. Также освобожден создатель проекта WarGonzo Семен Пегов.

"Журналисты провели под стражей в общей сложности около 20 часов. Их держали в небольшой камере площадью около 25 квадратных метров с голыми бетонными стенами без скамеек, не давали питьевой воды и еды. За это время их опросили как свидетелей, снимая беседу на видео", - говорится в сообщении.

Daily Storm в понедельник сообщило об избиении и задержании сотрудниками правоохранительных органов во время протестных акций в Минске своих журналистов Старкова и Ласенко, а также избиении и задержании корреспондента издания "Медуза" Максима Солопова и создателя проекта WarGonzo Семена Пегова. Местонахождение Солопова остается неизвестным.

Предположительно, его доставили в изолятор временного содержания "Жодино", сообщил РБК координатор организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников.

"По косвенным признакам наш адвокат это понял. Сейчас еще одно место в самом Минске проверяем, но с большей долей вероятности это ИВС "Жодино". Там завтра должны состояться суды по административным делам. Тактика довольна похожа на действия московской полиции, когда проходят большие акции - развозят по разным удаленным точкам, держат людей, потом судят и так далее. Даже несмотря на то, что посольство вмешивается, ни одна из структур не может ничего официально подтвердить", - сказал Прянишников. Во время задержания Солопова сильно избили.

Как рассказал журналист Антон Старков, с Солоповым он познакомился во время освещения протестов в Минске в ночь на 10 августа, за 5 минут до задержания. "Мы убегали от ОМОНа и слезоточивого газа и забежали в тупик, где был забор. Я подсадил Максима, чтобы он перелез через забор. Он по плану потом должен был помочь перелезть мне. Но в тот момент, когда Максим [перелез], с его стороны забора, из подворотни вышел большой отряд ОМОНа, сразу на него накинулся. Я помню, что Максим успел встать на колени, поднять руки вверх и сказать, что он журналист. Его все равно повалили, по-моему, три человека и [стали его бить] довольно жестко. У меня даже есть видео", - приводит рассказ журналиста телеграм-канал Meduza Live.

Через считанные секунды ОМОН появился и с другой стороны забора, после чего силовики стали избивать и других журналистов. По словам Старкова, силовики к задержанным иностранцам отнеслись "неплохо", их больше "не били". "Остальных избивали сильно, белорусов. У нас сутки не было питьевой воды и еды", - заключил Старков.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, действия белорусских властей по отношению к российским журналистам оказались несоразмерными. "Да, журналисты обязаны работать, уважая законы страны пребывания. И наличие разрешительного документа - обязательное условие их легальной деятельности. Но многие из них добросовестно запросили аккредитацию заранее, по всем правилам. Ее им не дали, зато сейчас дали дубинками по голове. Это точно не по-братски. Так нельзя", - заявила она.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно предварительным итогам, озвученным утром 10 августа Центризбиркомом страны, Александр Лукашенко получил 80,23% избирателей, его главная соперница от оппозиции Светлана Тихановская - 9,9%. Остальные кандидаты набрали менее двух процентов голосов, графу "против всех" выбрали 6,02% избирателей.

В штабе Тихановской не признали результаты выборов и намерены их обжаловать. По данным штаба, во всех регионах страны избиратели отдали от 70% до 90% голосов за Тихановскую. В штабе заявили, что готовы к продолжительным протестам и требуют мирной передачи власти.

Вечером 9 августа после закрытия избирательных участков по всей Белоруссии начались масштабные акции протеста в знак несогласия с организацией выборов и предварительной победой Лукашенко. Силовики действовали жестко, применяя против манифестантов спецсредства: светошумовые гранаты, водометы, слезоточивый газ. Отмечены случаи наезда автозаков на толпу.

Правозащитники сообщили об одном погибшем в результате наезда автозака, в МВД республики это отрицают. Задержаны не менее 3000 человек (из них 1000 - в Минске). По данным МВД, в столкновениях пострадали больше 50 граждан и 39 сотрудников правоохранительных органов.

По итогам протестов возбуждено 21 уголовное дело по ст. 293 (массовые беспорядки), ч. 2 ст. 363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел, сопряженное с применением насилия или угрозой его применения), ст. 364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел), ч. 1 ст. 339 (хулиганство), ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Фигурантам грозит от восьми до 15 лет лишения свободы. Всего под подозрением оказались более 80 человек. Им инкриминируют эпизоды в Минске, Бресте, Гродно, Гомеле, Пинске, Полоцке, Жлобине, Лиде, Солигорске, Бобруйске, Слониме, Волковыске.

Александр Лукашенко назвал участвовавших в подавлении беспорядков силовиков настоящими патриотами. Он назвал протестующих "овцами", которыми управляют из-за границы.