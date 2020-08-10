Власти Словакии решили выдворить трех российских дипломатов, сообщает словацкий портал Acktuality. По данным издания, российских дипломатов подозревают в работе на разведку РФ под дипломатическим прикрытием.

Информацию о высылке дипломатов, которые должны покинуть Словакию до 13 августа, подтвердили изданию в министерстве иностранных дел и министерстве обороны Словакии. Однако ведомства не назвали причину высылки и не назвали имен дипломатов, пишет РБК.

Российских дипломатов подозревают также в причастности к убийству в 2019 году в Берлине выходца из Чечни и гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, рассказали источники издания. 39-летний сообщник убийцы Роман Давыдов въехал в Евросоюз по словацкой визе, выданной Генеральным консульством Словакии в Санкт-Петербурге. При этом для получения визы были предоставлены недостоверные данные, в том числе имя и адрес.

"Посольство данную информацию не комментирует", - сообщили РБК в посольстве России в Словакии, однако МИД России пообещал применить зеркальные меры к словацким дипломатам.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия даст симметричный ответ на высылку дипломатов. "Безусловно, подобные шаги омрачают фон российско-словацких отношений и вынуждают Москву на рассмотрение вопроса о симметричных ответных мерах. Принцип взаимности никто не отменял в дипломатической практике", - сказал Слуцкий в понедельник "Интерфаксу".

Меньше двух лет назад Словакия уже объявляла российского дипломата персоной нон грата в связи с обвинениями в шпионаже. А в июне о высылке двух дипломатов РФ объявили власти Чехии. Чешский премьер Андрей Бабиш тогда пояснил, что "на основании информации и доказательств Службы безопасности и информации четко следует, что один из сотрудников российского посольства распространил ложную информацию о запланированном нападении на чешских политиков".

Зелимхан Хангошвили был застрелен в берлинском парке Тиргартен 23 августа 2019 года. По версии следствия, киллер подъехал к гражданину Грузии на велосипеде и трижды выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем. Хангошвили скончался на месте.

Подозреваемого задержали по горячим следам. В совместном расследовании Bellingcat, The Insider и Der Spiegel этого человека назвали Вадимом Красиковым, который, как утверждали журналисты, находился в Германии с паспортом на имя Вадима Соколова.

Немецкая прокуратура выдвинула против него обвинения по двум статьям: убийство и незаконное владение оружием. В заключении прямо говорилось, что убийство было совершено по поручению российских государственных структур.

Москва отрицала какую-либо причастность к этому убийству. В декабре ФРГ выслала двух сотрудников посольства России, а Москва в ответ выслала двух немецких дипломатов.

Во время саммита в Париже в "нормандском формате" в декабре 2019 года президент Владимир Путин назвал Хангошвили "жестким и кровавым человеком", "сепаратистом" и заявил, что тот был одним из организаторов взрывов в московском метро.