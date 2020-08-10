В штабе оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской заявили, что готовы к долговременному протесту и будут обжаловать результаты выборов. Сама Светлана Тихановская заявила, что не собирается покидать Белоруссию, потому что "не видит причин для преследования", отмечает RT.

"Мой выход на улицу приведет к эскалации конфликта. Поэтому сейчас (в штабе) я с народом. Считаю себя победителем на выборах. У нас есть данные альтернативного подсчета, и мы будем доказывать все нарушения", - заявила Тихановская (цитата по "МБХ медиа"). Также Тихановская заявила, что предлагала Лукашенко встретиться, чтобы избежать конфликта, но реакции от него не последовало.

"Я была уверена, что власть не пойдет на этот шаг", - сказала Тихановская на пресс-конференции в Минске, назвав произошедшее в стране недопустимым. Политик также назвала преступным тот факт, что в воскресенье люди, по сути, остались без связи. "Мы ранее просили власти не прибегать к насилию, но не были услышаны", - сказала Тихановская. Она считает, что власть "оторвалась от народа", пытается удержать свои позиции силой. Тихановская добавила, что в отношении демонстрантов были применены "несоизмеримые меры".

"Мы - за мирные перемены. Власти сейчас должны подумать, как мирным способом передать эту власть. На данный момент у них единственный способ - это насилие в отношении мирных людей. Мы будем делать все, чтобы такого больше не повторилось", - сказала кандидат, слова которой приводит РИА "Новости".

Вопреки официальным данным, согласно которым за Тихановскую проголосовали лишь 9,9% избирателей, в штабе кандидата заявили, что во всех регионах страны за Тихановскую отдали от 70% до 90% голосов.

"У нас есть та информация, которая поступала вчера из тех участковых комиссий, где действительно посчитали голоса, ничего не фальсифицировали. Светлана победила: от 70, а на некоторых и до 90% набрала. Как вы думаете, имея эту информацию, можем мы нормально воспринимать то, что ЦИК сегодня говорит? Конечно же нет", - сказала доверенное лицо кандидата Ольга Ковалькова. На аргумент, что у штаба есть данные только по части участков, Ковалькова возразила, что "это вся картина, потому что участки расположены по всей Белоруссии".

"Мы будем отстраивать механизмы работы с властью, они должны принять поражение и понять, что изъявление воли белорусского народа невозможно сфальсифицировать, с волей белорусского народа надо считаться", - сказала представитель штаба Тихановской Мария Колесникова на пресс-конференции. Она также заявила, что накануне представители штаба передали обращение главе администрации президента и главе МВД, призвав остановить насилие против своего народа.По ее словам, сообщение было получено, но "до сих пор не последовало ответа". "Мы призываем взять ответственность за то, что сейчас происходит в стране, и не допустить никакого насилия против мирных белорусских граждан", - продолжила она.