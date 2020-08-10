ВСЕ ФОТО РФ возобновила пассажирские рейсы на турецкие курорты, но прилетевших может ожидать карантин в отеле

Moscow-Live.ru / Незговоров Михаил Начало полетов по этим направлениям ранее анонсировали авиакомпании Turkish Airlines, Pegasus, Corendon Airlines, "Аэрофлот", S7, "Победа", "Россия", "Уральские авиалинии", Red Wings, Royal Flight, Nordwind, Pegas Fly, AZUR air, iFly

Moscow-Live.ru / Тихонов Михаил По усмотрению Минздрава Турции возможно проведение тестов у контактировавших с зараженным лиц. Отель при этом в изолятор не превращается, всех контактных также не изолируют

Moscow-Live.ru / Незговоров Михаил

РФ возобновляет пассажирские авиарейсы в турецкие курортные города Анталью, Бодрум и Даламан. Как пишет "Интерфакс", по решению правительства на первом этапе полеты можно будет выполнять только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Речь идет как о регулярных, так и чартерных перевозках.

Начало полетов по этим направлениям ранее анонсировали авиакомпании Turkish Airlines, Pegasus, Corendon Airlines, "Аэрофлот", S7, "Победа", "Россия", "Уральские авиалинии", Red Wings, Royal Flight, Nordwind, Pegas Fly, AZUR air, iFly.

Посольство РФ в Анкаре опубликовало в Facebook новую памятку туристам об отдыхе в Турции в условиях коронавируса. В ней, среди прочего, объясняется, как происходит выявление заболевшего пассажира на рейсе.

Во время перелета пассажиры в обязательном порядке заполняют предоставляемую авиаперевозчиком анкету, в которой указывают место назначения и адрес пребывания в Турции, включая контактные данные и название принимающего туроператора, наименование отеля.

Анкеты подлежат сдаче во время паспортного контроля, фиксируются в общей базе МВД. Анкетные данные используются для определения лиц, во время перелета контактировавших с инфицированным в пределах двух рядов от кресла установленного переносчика инфекции.

Перед паспортным контролем осуществляется термометрия. При показаниях свыше 37,8 градусов пассажир приглашается в отдельное специально предназначенное для этих целей помещение. Через полчаса проводится повторное измерение температуры тела и первичный осмотр врача. Если температура сохраняется, делается бесплатное ПЦР-тестирование. Время ожидания результата зависит от загруженности лаборатории в аэропорту.

Если результат отрицательный, пассажир покидает аэропорт в сопровождении гида принимающей компании и направляется в отель по месту отдыха. При положительном результате вызывается специальная бригада скорой помощи для доставки больного в медицинское учреждение и более тщательного обследования и проверки состояния его здоровья. Такую же процедуру проходят и соседи заболевшего по рейсу, при этом само соседство с заболевшим не означает отправки в обсерватор.

В больнице решение о госпитализации или изоляции по месту отдыха туриста с положительным тестом на COVID-19 принимает врач. "При наличии симптомов (температура, кашель) и сопутствующих хронических заболеваний (сахарный диабет, почечная или сердечная недостаточность, астма, бронхит и т.п.) проводится дополнительное тестирование, включая лабораторные анализы крови, исследование легких на МРТ, КТ и т.п.", - говорится в памятке посольства РФ. На основании результатов обследования турист помещается в больницу.

Турист с положительным тестом на коронавирус, у которого заболевание проходит бессимптомно, помещается в изолятор в гостинице под наблюдение врача отеля. Турецким отелям предписано держать часть номеров выделенными для обсервации и изоляции таких гостей. При этом отельеры с полученным "сертификатом здоровья" берут на себя обязательство оплачивать все расходы, связанные с проживанием и питанием изолируемого лица и членов его семьи при наличии выделенных комнат для изоляции.

После госпитализации или изоляции туристу с первичным положительным тестом через 5-7 дней проводится повторное тестирование на коронавирус. Если тест опять показывает наличие вируса, то лечение, наблюдение и изоляция продолжаются. Если повторный тест через 5-7 дней отрицательный, то турист по заключению врача выписывается продолжает отдых в своем отеле, либо возвращается в Россию. Это же, судя по всему, касается и тестирования "бессимптомников".

Если у туриста при термометрии выявится температура от 37,8, либо он пожалуется на симптомы болезни, то его направляют к отельному врачу, который принимает решение о вызове скорой помощи для доставки в больницу для проверки на коронавирус. При выявлении вируса у одного из членов семьи, ПЦР-тест берется у всех членов семьи отдыхающего. По усмотрению Минздрава Турции возможно проведение тестов у контактировавших с зараженным лиц. Отель при этом в изолятор не превращается, всех контактных также не изолируют. При этом режим использования масок для клиентов внутри отелей не регламентирован , носит уведомительный характер и не подразумевает штрафов за отсутствие маски.

Если карантин превышает количество дней отдыха по оплаченной путевке, перелет в Россию должен оплатить либо туроператор, либо сам клиент. Как говорится в памятке посольства РФ, данный вопрос остается открытым: страховая компания выполняет свои обязательства по оплате транспортных расходов по возвращению на родину в случае госпитализации клиента, а не пребывания на карантине.

По данным участников рынка, ситуация выглядит по-другому, отмечает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Так, в базовом полисе страховой компании ERV прописано, что если турист задержался в стране после лечения из-за назначенного ему карантина, ему будет компенсирован обратный билет вместо пропущенного рейса. "Из своих источников в Турции мы знаем, что в клиники будут определять и амбулаторных пациентов, так что всех задержавшихся вывезем", - заявила исполнительный директор ERV Юлия Алчеева. Она также заявила, что в случае необходимости будет произведена и репатриация тела пациента с установленным диагнозом COVİD-19.

С 1 августа перевозчикам разрешили летать из Москвы, Петербурга и Ростова в Лондон, Анкару, Стамбул и Занзибар (Танзания). По факту полеты начались пока только в Лондон и Стамбул. По данным Росавиации, за прошедший период российские и иностранные авиакомпании выполнили 128 рейсов, перевезено более 38,5 тыс. пассажиров. В Турции заявили о росте числа случаев коронавируса после открытия границ с Россией.