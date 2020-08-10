В белорусском городе Жлобине началась забастовка работников Белорусского металлургического завода

1877 Maks 1878 / wikipedia.org На ситуацию в Белоруссии уже обратило внимание руководство Польши, призвав созвать экстренный саммит ЕС и "солидарно поддержать белорусов в их стремлении к свободе

Moscow-Live.ru / Николай Будишевский

В белорусском городе Жлобине началась забастовка работников Белорусского металлургического завода. Как сообщается в телеграм-канале Nexta.Live, сбор протестующих был назначен в 14 часов. "Все, кто могут, приезжайте и поддержите!" - просят бастующие.

Работники говорят, что в конце цеха СПЦ 2 собрались десятки людей. К заводу подъехали два автозака и автобус с ОМОНом, сообщает Tut.by. Руководство завода не комментирует ситуацию. В приемной отвечают, что никого из руководителей нет на месте.

Sputnik Беларусь сообщает, что остановлены как минимум два цеха - трубопрокатный и канатный. О забастовке также сообщает "Еврорадио", заявляя о задержании 60 сотрудников завода.

"МБХ медиа" в пресс-службе завода заявили, что забастовки на предприятии из-за фальсификаций на выборах президента нет. "Слышали, что такое говорят, но у нас все тихо и спокойно. Даем вам опровержение, что ничего у нас нет. Все спокойно, все в рабочем режиме", - заявили в пресс-службе.

Один из работников завода подтвердил РБК, что рабочие выдвигают руководству требования, участок отделки на заводе временно прекратил работу.

"Сегодня на пару часов был остановлен участок отделки. Тут же съехалось начальство в лице генерального Корчика, заместителя по идеологической работе Кулаковского, председателя заводского профсоюза Коледы. Знаю, что рабочие в 14:00 собираются выдвигать руководству какие-то требования, какие - не знаю. В 11:30 начали работать. Генеральный уехал на беседу в райисполком. По итогам его визита туда мы и будем сейчас разговаривать", - рассказал инженерно-технический работник завода. Еще один житель Жлобина рассказал, что к заводу подъезжают автозаки из Гомеля.

Кроме того, в телеграм-канале "Экономика Беларуси" появилось обращение к предпринимателям с предложением прекратить или ограничить работу, а также минимизировать количество персонала на рабочих местах. Его авторы отмечают, что деловая активность в условиях массовых репрессий, которые применяются ко всем без разбора, невозможна. "Возврат к полноценной работе будет возможен только при условии вывода силовых подразделений из городов", - сказано в заявлении.

В телеграм-канале "Мая краiна Беларусь" также опубликовано заявление о бессрочной забастовке с 11 августа. "Забастовка - наше законное право и обязанность, мы не должны содержать и тянуть на себе аппарат чинуш, силовиков. Мы требуем новых, честных выборов, освобождения всех политзаключенных, отставку президента, правительства и роспуск национального собрания", - сказано в заявлении.

Как сообщает Znak.com, забастовка является частью "Плана Б", информация о котором распространялась накануне в белорусских телеграм-каналах наравне с памяткой о том, как вести себя участникам протестов. "План исключительно прост - приходите на работу и собираетесь вместе на территории предприятия. Ваши требования к руководству просты: публично поддержать проведение новых и честных выборов, а также максимально способствовать этому", - говорилось в сообщениях.

На ситуацию в Белоруссии уже обратило внимание руководство Польши, призвав созвать экстренный саммит ЕС и "солидарно поддержать белорусов в их стремлении к свободе".

Между тем действующий президент Белоруссии назвал выборы "праздником", который испортили некие личности, руководимые из-за рубежа. По словам Александра Лукашенко, организаторам акций, последовавших за выборами, "хотелось разжечь пожар в центре Минска, хватать головешки и разбрасывать по всему Минску". В числе "кукловодов", помимо Чехии и Польши, он назвал Украину и "определенный приток людей" из России. "Даже из-за границы отключают интернет, чтобы вызвать недовольство у населения. Сейчас наши специалисты разбираются, откуда идет эта блокировка. Поэтому, если интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы", - рассказал Лукашенко.