Минобороны России / ВКонтакте Российские военные примут участие в учениях AMAN-2021 у берегов Пакистана вместе с ВМС еще 30 стран

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Российские военные примут участие в учениях AMAN-2021 у берегов Пакистана вместе с ВМС еще 30 стран. Как сообщили в пресс-службе Черноморского флота, который будет представлять Россию, это первый случай общих учений с силами НАТО с 2011 года. Цели тренировки - укрепление военного сотрудничества в поддержании безопасности и стабильности в море, а также обмен опытом по борьбе с пиратством, передает ТАСС.

Международные учения AMAN-2021 пройдут в акватории пакистанского порта Карачи. Кроме кораблей ВМС Пакистана и ВМФ России, в учениях примут участие ВМС США, Королевский военно-морской флот Великобритании, ВМС Китая, Морские силы самообороны Японии, ВМС Турции, Филиппин, Шри-Ланки, Индонезии, Королевские морские силы Малайзии.

Участие в совместном учении с НАТО состоится спустя 10 лет после предыдущего учения "Bald Monarch- 2011", проходившего у берегов Испании. По данным пресс-службы, представлять Россию на учениях будут в том числе фрегат, патрульный корабль, спасательное буксирное судно, подразделение морской пехоты, отряд разминирования и вертолет морского базирования.

Целями учений названы укрепление и развитие военного сотрудничества между странами-участницами в интересах безопасности и стабильности в море, а также обмен опытом между военными моряками по отражению угроз морского пиратства в районах интенсивного судоходства.