Власти Белоруссии вводят временный запрет на выезд из страны через наземные пункты пропуска для предотвращения распространения коронавируса

Moscow-Live / Будишевский Николай По всей Белоруссии введен масочный режим. С 1 октября в республике началась вакцинация добровольцев российским препаратом "Спутник V" в рамках пострегистрационных исследований

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Власти Белоруссии вводят временный запрет на выезд из страны через наземные пункты пропуска для предотвращения распространения коронавируса. Как говорится в постановлении Совета министров Белоруссии от 7 декабря, опубликованном на официальном правовом портале страны, ограничения вступают в силу через 10 дней после официальной публикации постановления.

Запрет не распространяется на лиц с дипломатическими и служебными паспортами, официальные делегации, водителей международных автомобильных перевозок, экипажи воздушных и морских судов, и некоторые другие категории.

Иностранцы, приезжающие в Белоруссию, должны будут иметь при себе справку об отрицательном тесте на коронавирус. ПЦР-тест должен быть сделан не позднее, чем за трое суток до планируемого пересечения границы. При отсутствии справки во въезде будет отказано.

Белорусам можно будет выезжать из страны в случае тяжелой болезни или смерти близкого родственника, супруга/супруги, для получения медицинской помощи (необходимо предъявить документы, подтверждающие это), для обучения в иностранных образовательных организациях. Кроме того, выезжать из страны смогут имеющие вид на жительство или другой действительный документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве. При этом выезд по вышеперечисленным причинам будет разрешен не чаще одного раза в течение шести месяцев.

Власти Белоруссии не стали вводить карантин в начале пандемии, в республике проводились массовые мероприятия, проходила кампания по выборам президента. В настоящее время власти заявляют, что система здравоохранения страны готова к начавшейся второй волне пандемии. 16 ноября Минздрав в связи с существенным ростом числа заболевших заявил, что перепрофилирует все лаборатории под ПЦР-тестирование для диагностики коронавируса.

По всей Белоруссии введен масочный режим. С 1 октября в республике началась вакцинация добровольцев российским препаратом "Спутник V" в рамках пострегистрационных исследований.

Согласно данным на сайте университета Джонса Хопкинса, в Белоруссии с начала пандемии выявлено 152 453 случая заражения коронавирусом. Вылечились 129,9 тыс. пациентов с COVID-19, умерли 1230 человек.

В сентябре глава Белоруссии Александр Лукашенко наряду с лидерами России, США, Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Турции и Туркмении удостоился Шнобелевской премии, которую присуждают за сомнительные и абсурдные научные достижения и идеи. Им присудили шуточную награду в области медицинского образования за использование пандемии коронавируса, "чтобы научить мир тому, что политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем ученые и врачи".