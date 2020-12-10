Координационный совет (КС), противостоящий режиму Александра Лукашенко, заявил о начале работы с 11 декабря "народных посольств" Белоруссии за пределами страны, сообщает ""Интерфакс". "Очень символично, что именно сегодня, во Всемирный день прав человека, во всем мире открываются представительства демократической Беларуси за границей. Защита прав белорусских граждан, а также помощь нашим соотечественникам, которые были вынуждены уехать из Беларуси, должны стать хорошим фундаментом для строительства таких организаций", - сообщила экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская во время Zoom-конференции в четверг.

Член президиума КС Павел Латушко в ходе той же конференции сообщил, что "народные посольства" начинают работу в 20 странах мира, включая Россию, Литву, Швецию, Германию, Великобританию, Испанию, Бразилию и др.,

"Убежден, что открытие народных посольств это только первый шаг на пути для построения принципиально новых отношений демократической Беларуси с ее соседями, другими зарубежными партнерами", - отметил Латушко.

Он подчеркнул, что перед "народными посольствами" не стоит весь объем задач, который выполняют профессиональные дипломатические представительства. "Это будут пункты для получения информации от белорусских граждан (находящихся за рубежом - ИФ), которые нуждаются в какой-либо помощи, для распространения информации о реальном положении дел в нашей стране. Народные посольства будут заниматься в том числе коммуникацией, организовывать встречи с представителями дипломатического корпуса, осуществлять взаимодействие с другими организациями белорусской диаспоры, проводить экономические, культурные, информационные мероприятия", - добавил он.

Латушко подчеркнул, что инициатива создания альтернативных белорусских представительств за рубежом исходит от участников Всемирного конгресса белорусов. Конгресс проходил 31 октября - 1 ноября текущего года, в его работе принимали участие около 150 тыс. граждан и выходцев из Белоруссии, проживающих более чем в 50 странах мира, отметил член президиума КС.