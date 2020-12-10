Следователь по делу об убийстве в Берлине в прошлом году бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили обратил внимание, что жертва была в списке подозреваемых в терроризме, переданного немецким властям российской ФСБ. Некоторые люди из списка из 19 человек уже умерли "не по естественным причинам", сколько именно человек погибло - не раскрывается, сообщает "Немецкая волна".

В Высшем земельном суде Берлина продолжается процесс по делу об убийстве Хангошвили. Как заявил ранее на процессе федеральный прокурор Рональд Георг, задание "ликвидировать жертву" киллер получил от властей Российской Федерации. Российские власти это отрицают.

9 декабря на суде выступали руководители следственных групп земельного и федерального ведомств по уголовным делам.

Хангошвили, который также упоминался в переданном ФСБ немецкому Федеральному ведомству по уголовным делам в 2012 году списке, был застрелен в Берлине в августе 2019 года.

По версии Федеральной прокуратуры Германии, покушение на Хангошвили было совершено по заказу российских правительственных органов. Президент России Владимир Путин заявлял, что убитый был одним из организаторов взрывов в московском метро, позднее его связывали с захватом школы в Беслане. В двух терактах погибли 374 человека. Путин высказал предположение, что убийство в Берлине стало результатом "бандитских разборок".

По подозрению в покушении сразу после покушения был арестован предполагаемый исполнитель. Он въехал в Германию по фальшивым документам. Однако, по данным журналистов-расследователей, настоящее имя задержанного - Вадим Красиков. Утверждается, что раньше он служил в спецназе ФСБ и участвовал в нескольких заказных убийствах.

В день убийства Хангошвили, имевший грузинское гражданство, должен был встретиться с женой бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Сандрой Рулофс. О чем они должны были разговаривать - неизвестно. Немецким следователям не удалось уговорить Сандру Рулофс приехать в Берлин для дачи показаний, и они опрашивали ее по телефону.

Содержание этого "довольно длительного", по словам следователя, звонка в суде разглашено не было. Также неизвестна и предполагаемая цель встречи бывшей первой леди Грузии с бывшим чеченским полевым командиром.