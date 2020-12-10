Посла России в Израиле Анатолия Викторова вызвали в МИД страны после его интервью The Jerusalem Post

israel.mid.ru Посольство России в Тель-Авиве заявило в Facebook, что корреспондент Jerusalem Post "добавила личные комментарии к вырванным из контекста цитатам посла, что исказило общую направленность разговора"

israel.mid.ru

Посла России в Израиле Анатолия Викторова вызвали в МИД страны после его интервью The Jerusalem Post. Согласно публикации, Викторов заявил, что Израиль дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке больше, чем Иран. Российское посольство обвинило газету в искажении слов посла.

"Проблема региона не в деятельности Ирана, а в отсутствии взаимопонимания между странами и несоблюдении резолюций ООН в арабо-израильском и палестино-израильском конфликтах", - цитирует Викторова Jerusalem Post.

Отвечая на вопрос, дестабилизирует ли палестино-израильский конфликт обстановку больше, чем это делает Иран через посредников - хуситов в Йемене и "Хизбаллы" в Ливане - Викторов не согласился с тем, что Иран финансирует шиитские террористические группировки.

"Израиль атакует "Хизбаллу", а не "Хизбалла" атакует Израиль", - заявил посол России, имея в виду операции ВВС Израиля на территории Ирана, Сирии, а также атаки на колонны с оружием в Сирии. Викторов добавил, что видел туннели из Ливана в Израиль, которые использовались "Хизбаллой" для нападения на Израиль, но, по его словам, нет доказательств того, что эти туннели были построены "Хизбаллой".

Российский дипломат также заявил, что "Израиль не должен нападать на территории суверенных членов ООН". Викторов также не согласился с тем, что Иран нарушил условия "ядерной сделки". По его словам, первый шаг сделали США, решив выйти из СВПД в 2018 году.

Глава политико-стратегического департамента МИД Израиля Алон Бар категорически возразил против высказываний Викторова, говорится на сайте ведомства. Бар подчеркнул, что заявления российского дипломата "несовместимы с реальностью на Ближнем Востоке, которая неоднократно представлялась послу и обсуждалась на политических переговорах и по дипломатическим каналам между двумя странами".

Посольство России в Тель-Авиве заявило в Facebook, что корреспондент Jerusalem Post "добавила личные комментарии к вырванным из контекста цитатам посла, что исказило общую направленность разговора".

Дипмиссия направила официальное письмо на имя главного редактора газеты, а также изложила свою точку зрения на публикацию Алону Бару в ходе "профессионального диалога", который прошел в "конструктивном ключе".

"Полагаем, что этот досадный случай, когда представители СМИ привносят свои акценты в имевшее место интервью, не окажет заметного влияния на традиционно дружественный и взаимоуважительный характер отношений между Россией и Израилем", - говорится в заявлении посольства. Журналистка JP Лахав Харков в свою очередь заявила The Insider, что процитировала российского посла дословно.