Власти Франции представили законопроект против религиозного экстремизма, избежав прямого упоминания ислама

Pixabay.com Как пишет Le Monde, премьер-министр Франции Жан Кастекс подчеркнул, что закон носит общий характер и не нацелен на какую-то одну религию

Jean Castex / facebook.com

Французские власти 9 декабря представили законопроект, призванный защитить республиканские ценности и ограничить влияние религиозного экстремизма в стране. Как пишет Le Monde, премьер-министр Франции Жан Кастекс подчеркнул, что закон носит общий характер и не нацелен на какую-то одну религию.

При этом он признал, что на сегодня особенно остро для властей стоит вопрос противодействия радикальному исламизму. По словам Кастекса, правительство готово задействовать любые средства для борьбы с радикализмом и его проявлениями, однако принятые властями Франции меры помогут защитить от влияния радикалов в том числе и умеренных мусульман.

Законопроект защищает статус Франции как светского общества и включает в себя около 50 статей. После его вступления в силу школьники должны будут получать разрешение от властей, чтобы обучаться на дому. Таким образом планируется ограничить распространение религиозного обучения и облегчить процедуру закрытия тех частных мусульманских школ, которые не соблюдают принятые ими обязательства уважения республиканских законов.

Закон категорически запрещает государственным служащим выражение религиозных убеждений в рамках профессиональной деятельности, а также позволит более эффективно бороться с полигамией, браками по принуждению и лишением дочерей наследства в пользу сыновей, которое практикуется в некоторых мусульманских семьях.

Разглашение персональной информации о других людях с целью организации нападения на них будет приравниваться к криминальному деянию, а если речь идет о государственном служащем или представителе власти, для нарушителей будет предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок до трех лет и штрафа в 75 тысяч евро. Строгие меры предусмотрены за разжигание ненависти в социальных сетях.

Религиозные организации обязаны будут разглашать данные о получении пожертвований на сумму свыше 10 тысяч евро, а общественные организации смогут получать деньги от государства, только обязуясь следовать светским республиканским ценностям.

Кроме того, в законопроекте содержатся меры по борьбе с действиями, наносящими ущерб достоинству других, - в частности, врачам запрещается выдавать так называемые сертификаты девственности, которые требуют от девушек при насильственном браке.

Как напомнил РБК ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров, закон о защите светского государства разрабатывался во Франции давно, и изначально в нем планировалось напрямую декларировать намерение бороться с исламским сепаратизмом. Однако в итоге текст был смягчен, а все прямые упоминания ислама были убраны.

По мнению эксперта, содержащиеся в законе меры стали ожидаемой реакцией на серию убийств, которые стали шоком для всей страны. "С одной стороны, Макрон принял меры, способные усилить контроль за мусульманскими организациями и пресечь радикализм, чего от него хотел правый электорат. С другой - текст закона был смягчен, чтобы подстраховаться и минимизировать острую реакцию со стороны мусульманской общины", - заявил Федоров. Другие эксперты также отмечают, что в тексте нет ничего, что можно было бы интерпретировать атаку на ислам как религию в целом.

Согласно опросу, проведенному в ноябре по инициативе президентской партии "Вперед, Республика!", почти 90% французов выражают озабоченность в связи с усилившимся распространением в стране воинствующей исламистской идеологии, передает ТАСС.

В последние годы исламистский радикализм укрепил свои позиции в предместьях многих французских городов, где проживают семьи иммигрантов. Как показывают исследования социологической службы IFOP, не менее 74% молодых французских мусульман считают принципы ислама важнее законов Французской Республики.

Точных данных о доле мусульман в населении Франции не приводится. В начале минувшего десятилетия статистические службы оценивали ее в 8 процентов. Согласно более поздним оценкам, публиковавшимся в 2017-2019 годах, общее число выходцев из исламских стран может составлять от 4,1 млн до 8,4 млн человек.

В январе законопроект поступит на рассмотрение нижней палаты французского парламента, и оппозиция уже заявила, что недовольна им. Как полагает лидер партийной группы "Республиканцев" в Сенате Брюно Ретайо, предлагаемый текст "не затрагивает одно из главных последствий роста влияния исламизма - миграционный хаос". Партия "Неподчинившаяся Франция", напротив, упрекает власти в том, что они "скользят на волне враждебности к мусульманам". Лидер партии Жан-Люк Меланшон полагает, что закон приведет к стигматизации мусульман, ограничениям свобод и вмешательству государства в религиозные дела.

Председатель "Национального объединения" Марин Ле Пен полагает, что ряд положений законопроекта "идут в правильном направлении", однако авторы законопроекта в значительной мере выхолостили его политическое содержание, отказавшись от прямого упоминания исламизма.

Глава Федерации протестантов Франции Франсуа Клавероли предостерег, что проект закона повлечет за собой ряд серьезных ограничений для большинства культовых ассоциаций всех конфессий. "Мы об этом не просили", - уклончиво заявил официальный представитель католической церкви Юг де Вуальмон.

Осенью во Франции произошло несколько нападений, причастными к которым оказались радикально настроенные мусульмане. В середине сентября этнический чеченец из Москвы Абдулах Анзоров жестоко убил учителя Самюэля Пати в пригороде Парижа. Преподаватель обсуждал с учениками свободу слова и показал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда. Анзоров заявил, что "казнил" педагога и отрезал ему голову за оскорбление пророка, при этом он не был учеником Пати.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал нападение "исламистским терактом" и призвал к защите светских ценностей Французской Республики от радикального ислама. Заявления Макрона вызвали возмущение и протесты среди мусульман.

Через две недели после убийства Пати выходец из Туниса убил ножом трех человек в Ницце. В тот же день злоумышленник угрожал полицейским и прохожим ножом в Авиньоне.

Во Франции проживает самая крупная в Западной Европе мусульманская община. По данным МВД Франции, в поле зрения властей находятся более четырех тысяч иностранцев, подозреваемых в распространении радикальных идей. Более 200 из них подлежат высылке.