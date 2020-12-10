IsraeliPM / YouTube Израиль и Марокко будут усиленно работать над тем, чтобы установить полноценные дипломатические отношения и наладить прямое авиасообщение. С таким заявлением выступил в четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время церемонии зажжения первой свечи

IsraeliPM / YouTube

Израиль и Марокко будут усиленно работать над тем, чтобы установить полноценные дипломатические отношения и наладить прямое авиасообщение. С таким заявлением выступил в четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время церемонии зажжения первой свечи начинающегося в четверг вечером иудейского праздника свечей и света - Хануки.

"Свет мира в первый день Хануки никогда не светил ярче на Ближнем Востоке. Это база, на которой мы теперь можем строить мир, возобновить работу бюро по связям в Израиле и в Марокко, работать как можно скорее для установления полноценных дипломатических отношений. Мы также установим прямое авиасообщение из Израиля в Марокко и из Марокко в Израиль", - сказал Нетаньяху в ходе церемонии, которую транслировали основные каналы израильского ТВ. Его слова также приводит ТАСС.

По словам премьер-министра, он "всегда верил, что этот прекрасный день придет, и постоянно работал ради этого".

"Прежде всего хочу поблагодарить президента США Дональда Трампа за его огромные усилия по установлению мира между Израилем и народами Ближнего Востока. Я также благодарю короля Марокко Мухаммеда VI за историческое решение о нормализации отношений с Израилем", - заявил Нетаньяху.

Ранее Дональд Трамп написал в Twitter, что Израиль и Марокко "договорились о полноценных дипломатических отношениях", и назвал это "огромным достижением для мира на Ближнем Востоке".

Вскоре после твита Трампа авиакомпания Israir объявила, что через несколько месяцев она будет каждую неделю совершать около 20 рейсов в Марокко, сообщает NEWSru Israel.

Власти Палестинской автономии назвали соглашение между Израилем и Марокко неприемлемым, заявив, что оно служит интересам сионисткой пропаганды и поощряет продолжение оккупации, которая нарушает основные права арабского населения региона.

23 октября Трамп объявил о том, что Судан и Израиль согласились на нормализацию отношений. 15 сентября в Вашингтоне израильская сторона подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном.

Трехстороннюю сделку окрестили на Западе "Авраамовыми соглашениями" в память о библейском персонаже, считающемся духовным предком всех последователей иудаизма, христианства и ислама. До заключения мира с ОАЭ и Бахрейном у Израиля были установлены дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией из арабских стран.

Власти Палестинской автономии выступили категорически против договоренностей в рамках "Авраамовых соглашений".

США признали притязания Марокко на Западную Сахару

Президент США Дональд Трамп сообщил в четверг, что подписал декларацию о признании Западной Сахары территорией Марокко.

"Я подписал сегодня декларацию о признании суверенитета Марокко над Западной Сахарой. Серьезное, вызывающее доверие и реалистичное предложение Марокко об автономии является единственной основой для справедливого и прочного решения для мира и процветания", - написал Трамп в микроблоге Twitter.

В распространенной пресс-службой Белого дома декларации отмечается, что США "признают суверенитет Марокко над всей территорией Западной Сахары".

"США считают, что независимость территории является нереалистичным вариантом для урегулирования конфликта, только подлинная автономия в рамках суверенитета Марокко будет единственно возможным решением, - говорится в документе. - Мы призываем стороны начать диалог без промедлений, используя план Марокко по предоставлению автономии как единственную основу переговоров о взаимоприемлемом решении. Для достижения прогресса в этой цели США будут поощрять социально-экономическое развитие с Марокко, включая территорию Западной Сахары, и откроют для этого консульство в Западной Сахаре, в Дахле, чтобы способствовать экономическим и деловым возможностям в регионе".

Решение Вашингтона поддержать Марокко в территориальном споре Трамп объяснил стремлением отблагодарить королевство за политику 250-летней давности. По его словам, Марокко признало Соединенные Штаты в 1777 году. "Таким образом, было бы уместно нам признать их суверенитет над Западной Сахарой", - добавил Трамп.

Глава Белого дома провел в четверг телефонный разговор с королем Марокко Мухаммедом VI, в ходе которого подтвердил поддержку предложения королевства об автономии Западной Сахары. Стороны также обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом, пути минимизации экономических последствий пандемии. Кроме того, собеседники рассмотрели региональные вопросы.

Ситуация в Западной Сахаре много десятилетий продолжает оставаться предметом длительного международного спора. Независимости Западной Сахары добивается созданный в середине 1970-х годов Фронт Полисарио, который после ухода испанских колонизаторов провозгласил Сахарскую арабскую демократическую республику (САДР) и при поддержке Алжира развернул там вооруженную борьбу, передает ТАСС.

Боевые действия в зоне конфликта продолжались до 1991 года и были прекращены после того, как ООН направила туда миротворческую миссию МООНРЗС. Несмотря на многочисленные мирные инициативы международного сообщества, разрешить этот спор не удается.

Марокко считает Западную Сахару своей неотъемлемой частью и допускает лишь предоставление ей широкой автономии в составе королевства. С июня 2007 года Марокко и Фронт Полисарио провели четыре раунда переговоров, однако все они завершились безрезультатно.

Минувшей осенью боевые действия возобновились. В середине ноября сообщалось, что военные подразделения САДР обстреливают позиции Королевских вооруженных сил (КВС) Марокко, находящиеся вдоль защитной стены, разделяющей две противоборствующие стороны в Западной Сахаре. Об этом говорилось в коммюнике министерства национальной обороны САДР.

"Третий день подряд бойцы Сахарской народно-освободительной армии продолжают интенсивные атаки и обстрелы позиций марокканских оккупационных сил, находящихся вдоль защитной стены, несмотря на воздушные операции противника и ответные удары его артиллерийских орудий", - отмечалось в заявлении оборонного ведомства.

Марокканская защитная стена - это система оборонительных сооружений, созданных правительством Марокко в сахарских провинциях в 1980-х годов. Она отделяет территории, подконтрольные официальному Рабату, от районов, где де-факто находятся отряды Фронта Polisario (Народный фронт освобождения Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро).

В коммюнике утверждалось, что в "результате атак армии САДР многие военнослужащие КВС были убиты и ранены".