Вместе с Эрдоганом на параде присутствовали президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, супруга турецкого лидера Эмине Эрдоган

Tccb.gov.tr В шествии приняли участие турецкие военные

Tccb.gov.tr

В столице Азербайджана на площади Свободы состоялся военный парад, посвященный окончанию боевых действий в Нагорном Карабахе (эти события азербайджанские власти нарекли Отечественной войной). Среди зрителей был президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а в шествии приняли участие турецкие военные.

Вместе с Эрдоганом на параде присутствовали президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, супруга турецкого лидера Эмине Эрдоган. Командовал парадом, посвященным успешному завершению операции "Железный кулак", заместитель министра обороны, кавалер ордена "Зафар" генерал-лейтенант Керим Велиев, пишет Day.az.

"В параде приняли участие более 3000 человек личного состава, было продемонстрировано до 150 единиц военной техники, в том числе недавно принятых на вооружение современной военной техники, ракетных и артиллерийских установок, систем противовоздушной обороны, а также военных кораблей и катеров. На параде также была показана часть военных трофеев, захваченных у врага, разгромленного Азербайджанской армией во время Отечественной войны", - отмечает азербайджанское СМИ.

На параде пронесли "Знамя Победы в 44-дневной Отечественной войне, вписанной золотыми буквами в славную военную историю" Азербайджана. "Группа знаменосцев во главе с Героем Отечественной войны генерал-майором Зауром Мамедовым вынесла на площадь Азадлыг боевые знамена воинских частей, имеющих исключительные заслуги в достижении Великой Победы", - говорится в сообщении Day.az.

Перед трибуной прошли колонны спецназовцев, морских пехотинцев, сотрудников Службы внешней разведки и Службы государственной безопасности, ракетчиков, артиллеристов, пограничников, бойцов внутренних войск и Нацгвардии Службы безопасности президента.

"Военнослужащие, представляющие на Параде Победы Вооруженные силы братской Турецкой Республики, прошествовали перед трибуной под руководством минбаши Харуна Эргена", - отмечает Day.az.

Поддержку параду с моря оказали боевые корабли и катера Военно-морского флота и береговой охраны Государственной пограничной службы. На параде была продемонстрирована трофейная военная техника: пушки, зенитные установки, боевые машины пехоты, танки.

Затем были продемонстрированы новейшие образцы военной техники, в том числе той, которая использовалась в боевых действиях. "Перед трибуной состоялся проход модернизированных зенитно-ракетных комплексов "Оса-1Т", "С-125 ТМ", "Бук-МБ", "Ильдырым", систем С-300 "Фаворит". За ними последовали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Orbiter-1KM - "Ити Гован", Orbiter-2B, Orbiter-3B, Orbiter-4, Aerostar-BP, Heron, сыгравшие очень важную роль в достижении Победы в Отечественной войне, а также были продемонстрированы самые современные БПЛА - Bayraktar-TB2, а также Hermes-450, Hermes-900, "Кузгун" и Harop", - сообщает азербайджанское информагентство.

Кроме того, по площади проследовали самоходные гаубицы и артиллерийские установки: 152-миллиметровые "Акация" и "Мста-С", 203-миллиметровый "Пион", а также 220-миллиметровая тяжелая огнеметная система "ТОС-1А", противотанковый комплекс "Хризантема-С", самоходка DANA, "Град", "РМ-70/85", "БМ-21", реактивная система залпового огня "Смерч", тактический комплекс "ТР-300 Гасырга", Extra, оперативно-тактические ракетные комплексы "Полонез" и LORA.

Завершился парад демонстрацией боевых самолетов и вертолетов Военно-воздушных сил Азербайджана, в том числе штурмовых вертолетов "Ми-35", вертолетов "Ми-17" с дальнобойными ракетами LAHAT и SPAYK, истребителей "МиГ-29", штурмовиков "Су-25". Авиационными подразделениями командовали генералы, награжденные званием героя Отечественной войны и орденом "Карабах".

"Великая Победа нашей доблестной армии под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в Отечественной войне, вошедшей в новую историю Азербайджана под названием Операция "Железный кулак", является не только демонстрацией военной, экономической мощи современного независимого Азербайджанского государства, но и ярким подтверждением победного духа нашего народа", - заключает Day.az, отметив также "нерушимое и вечное братство Азербайджана и Турции".