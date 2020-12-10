Служба общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) обвинила двух российских дипломатов в шпионской деятельности на территории страны. Об этом сообщило в четверг само ведомство и Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NTK).

Оба российских чиновника объявлены персонами нон грата и должны покинуть страну, указывает телеканал. По его данным, дипломаты на самом деле являлись офицерами Службы внешней разведки. Они занимались сбором различной информации в сфере высоких технологий, передает ТАСС. В частности, их интересовал искусственный интеллект, полупроводники и нанотехнологии, которые могут использоваться не только в гражданской, но и в военной сфере.

Один из российских дипломатов "контактировал с лицами, у которых был доступ к секретной информации и сфере высоких технологий". Более того, некоторые из них "получали вознаграждение" в обмен на информацию, пояснили в AIVD. Эта секретная информация хранилась в ряде компаний, а также в высшем учебном заведении.

В связи с обвинениями посла России вызвали в МИД Нидерландов.

В заявлении AIVD подчеркивается, что развитая экономика и высокий уровень научных знаний делают Нидерланды привлекательными для иностранных шпионов. Ситуация осложняется еще и тем, что шпионаж сам по себе не является преступлением, согласно местным законам. Поэтому власти Нидерландов намерены внести соответствующее дополнение в уголовный кодекс.

Россия адекватно ответит на высылку дипломатов из Нидерландов, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в четверг. Он считает, что "высылка российских дипломатов из Нидерландов - очередной провокационный жест". "Все обвинения в шпионаже - голословны и написаны как под копирку", - сказал глава комитета.

Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев также в беседе с "Интерфаксом" выразил мнение, что ответ России будет зеркальным. "Реакция в таких случаях, как известно, абсолютно предсказуема, и ее характер не должен меняться под обстоятельства", - сказал сенатор.