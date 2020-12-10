Минфин США в четверг внес в санкционные списки ряд физических и юридических лиц, в том числе из России, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, которого американские власти считают причастным к "серьезным нарушениям прав человека", в том числе к убийству лидера оппозиции Бориса Немцова, пыткам и внесудебным казням. Аналогичные санкции в отношении других людей из окружения Кадырова ввел Лондон.

Сам Кадыров, в отношении которого Вашингтон ранее уже вводил некоторые ограничительные меры, также добавлен в список санкций в рамках "Глобального акта Магнитского". "Кадыров внесен в санкционный список <...> как иностранное лицо, являющиеся лидером организации "Кадыровцы", она или ее члены причастны к серьезным нарушениям прав человека", - утверждает министерство финансов США, которое цитирует ТАСС.

Санкции также вводятся в отношении футбольного клуба "Ахмат", организации "Абсолютный чемпионат Ахмат", Фонда имени Ахмата Кадырова, ООО "Мегастройинвест", клуба смешанных единоборств "Ахмат" и компании "Чеченские минеральные воды". Среди попавших в санкционный список физических лиц фигурируют заместитель председателя правительства Чечни Вахит Усмаев, проживающий в Германии чеченский спортсмен Тимур Дугазаев, помощник главы Чечни по личной безопасности Даниил Мартынов, экс-сенатор от Чечни, бывший представитель Кадырова в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби и Сатиш Симар, которого Минфин США называет "тренером лошадей Кадырова". Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями.

Рамзан Кадыров назвал санкции США позорным абсурдом, "дебилизмом" и лицемерием: "Они еще аукнутся США". По словам Кадырова, Америка дошла до того, что "начала бороться со спортом, с женами, детьми, благотворительными организациями, спортсменами, лошадьми". Он назвал произошедшее "черной страницей в истории США".

Также в санкционный список попал бывший директор Отдела политической безопасности (PSO) мятежников-хуситов в Йемене Кадер аль-Шами. С конца 2014 года сотрудники PSO пытают заключенных, в том числе несовершеннолетних. А не меньше 30 человек были приговорены к казни. В настоящее время аль-Шами занимает должность заместителя директора Бюро безопасности и разведки, созданного в сентябре 2019 года.

Вместе с аль-Шами под санкциями оказался другой руководитель хуситов Абдул Рахаб Джарфан, который тоже причастен к пыткам. Также ограничения коснулись главы следственного департамента города Сана Султана Забина. Он и его подчиненные пытали женщин под предлогом борьбы с проституцией. Пострадавшие, в частности, подвергались изнасилованиям.

Санкции введены и в отношении чиновников Гаити - бывшего главы МВД Феднеля Мончери и сотрудника администрации президента Жозефа Пьера-Ришара Дюплана. Они использовали организованные преступные группировки для расправы над оппозиционерами и подавления протестов. Бандиты получают от властей деньги, политическую защиту и оружие, с помощью которого терроризируют население, недовольное условиями жизни. Благодаря такой поддержке члены банд вооружены даже лучше местной полиции, подчеркивают в Минфине США.

В ноябре 2018 года в результате теракта в Ла-Салине был убит, как минимум, 71 человек, разрушено свыше 400 домов, по меньшей мере семь женщин были изнасилованы вооруженными бандитами. Преступники выводили жертв, в том числе детей, из домов для "казни", а потом сжигали тела жертв, расчленяли их и скармливали животным. И Мончери, и Дюплан участвовали в планировании и организации этой акции устрашения.

Санкции против чеченских чиновников ввела и Великобритания

Британские власти тоже приняли решение ввести санкции против ряда представителей чеченской власти. Об этом говорится в обнародованном в четверг пресс-релизе МИД Великобритании.

"Что касается России, Соединенное Королевство вводит санкции, включая запрет на въезд и замораживание активов, против трех физических лиц и отряда быстрого реагирования "Терек", ответственных за пытки и другие нарушения прав человека в отношении членов ЛГБТ-сообщества в Чечне", - говорится в сообщении.

В частности, в санкционный список внесены председатель парламента Чечни Магомед Даудов по кличке Лорд, замминистра внутренних дел республики Апти Алаудинов и бывший глава полиции чеченского города Аргун Аюб Катаев, передает "Интерфакс".

В ведомстве отметили, что Великобритания действует заодно с США, которые также в четверг объявили о пополнении санкционных списков юридическими и физическими лицами, виновными в нарушении прав человека.

"Сегодняшние санкции ясно дают понять нарушителям прав человека, что Великобритания привлечет их к ответственности", - заявил в свою очередь глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

Всего в британском санкционном списке оказались 11 человек из РФ, а также Гамбии, Венесуэлы и Пакистана. Все они причастны к вопиющим нарушениям прав человека, включая пытки и убийства, утверждают в Лондоне.

Бороться с нарушениями прав человека путем введения санкций Великобритания стала совсем недавно. Первые такие ограничения были введены в июле 2020 года, а в сентябре их расширили. Два раза из трех введение санкций британцы согласовывали с властями США, отмечается в сообщении правительства Великобритании.