ВСЕ ФОТО Boeing 737-524 местной авиакомпании Sriwijaya Air выполнял рейс в субботу рейс из Джакарты в Пантианак (административный центр провинции Западный Калимантан), на его борту находились 50 пассажиров и 12 членов экипажа

Фото: KANTOR SAR JAKARTA / Twitter Спасатели обнаружили части самолета - "обломки фюзеляжа, раскрашенного в цвет авиаперевозчика, электропроводку, шасси" - между островами Лаки и Ланканг, которые входят в архипелаг Серибу

Фото: KANTOR SAR JAKARTA / Twitter По данным авиационного портала FlightRadar, на протяжении первых минут после взлета лайнер набирал высоту, однако затем, после отметки в 3,3 тыс. м, резко снизился на 3 тыс. м меньше чем за минуту

Фото: KANTOR SAR JAKARTA / Twitter

Министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади подтвердил информацию о том, что пассажирский самолет компании Sriwijaya Air потерпел крушение в субботу, передает "Интерфакс" со ссылкой на газету Jakarta Globe. "Он разбился возле острова Лаки", - приводит издание его слова.

Министр также сообщил, что всего на борту лайнера Boeing 737-500 находились 62 человека - 50 пассажиров, включая 10 детей, и 12 членов экипажа.

Ранее власти Индонезии сообщили, что диспетчеры потеряли связь с пассажирским самолетом компании Sriwijaya Air, который вылетел из столицы страны Джакарты в Понтианак на острове Калимантан.

Позднее портал Kompas сообщил об обнаружении обломков в Яванском море. Спасатели обнаружили части самолета - "обломки фюзеляжа, раскрашенного в цвет авиаперевозчика, электропроводку, шасси" - между островами Лаки и Ланканг, которые входят в архипелаг Серибу.

"В ближайшее время все это будет доставлено на берег", - добавил представитель ВМС.

Boeing 737-524 местной авиакомпании Sriwijaya Air выполнял рейс в субботу рейс из Джакарты в Пантианак (административный центр провинции Западный Калимантан), на его борту находились 50 пассажиров и 12 членов экипажа. Примерно через четыре минуты после вылета из столичного аэропорта самолет упал в море.

Заместитель руководителя национального поисково-спасательного агентства Сурио Аджи сообщил, что наземные службы не получали никаких аварийных сигналов ни одного самолета, находившегося в их зоне ответственности. Более того, по его словам, спутниковые системы соседней Австралии также не зафиксировали никаких сигналов.

По данным авиационного портала FlightRadar, на протяжении первых минут после взлета лайнер набирал высоту, однако затем, после отметки в 3,3 тыс. м, резко снизился на 3 тыс. м меньше чем за минуту.