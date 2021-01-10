Президент Израиля Реувен Ривлин получил вторую дозу вакцины от коронавируса разработки фармацевтических компаний Pfizer и BioNTech

Фото: Reuven Ruvi Rivlin / Facebook.com

Президент Израиля Реувен Ривлин получил вторую дозу вакцины от коронавируса разработки фармацевтических компаний Pfizer и BioNTech, написала газета The Times of Israel. Ее ввели президенту в Иерусалиме три недели спустя после первого укола.

Накануне вторую дозу вакцины получили премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр здравоохранения Йоэль Эдельштейн. Таким образом, они стали первыми гражданами Израиля, которые вакцинированы от коронавируса препаратом Pfizer/BioNTech.

По состоянию на утро 10 января первую дозу вакцины Pfizer в Израиле получили более 1,8 млн человек, это более 20% населения страны. В последние дни, однако, темпы вакцинации снизились из-за недостатка вакцины. Ожидается, что вечером в воскресенье в страну прибудет партия в 725 тысяч доз вакцины Pfizer.

С начала пандемии в Израиле выявили 487 тысяч зараженных, более 69 тысяч человек болеют в настоящий момент. Более 3,6 тыс. человек скончались после заражения COVID-19.

По данным компании, Минздрав Израиля согласовал поставку 6 миллионов доз вакцины от коронавируса, и 7 января в страну прибыла первая партия вакцины Pfizer/BioNTech.

Об одобрении своей вакцины Минздравом Израиля для использования на территории страны объявила также американская биотехнологическая компания Moderna.