Исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров побеждает в первом туре досрочных выборов главы государства с результатом в 79,15% после подсчета результатов с 90,06% участков

ЦИК КР

Исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров побеждает в первом туре досрочных выборов главы государства с результатом в 79,15% после подсчета результатов с 90,06% участков. Таковы, как передает ТАСС, последние данные, опубликованные на портале ЦИК республики.

В соответствии с ними, его ближайший преследователь Адахан Мадумаров набирает 6,56% голосов. Позднее в воскресенье Мадумаров не признал итоги голосования. Он заявил журналистам, что во время голосования его наблюдатели фиксировали нарушения и подавали жалобы в ЦИК. В связи с этим он намерен провести консультации со своим штабом по поводу обжалования результатов в ЦИК. "Основная поддержка Жапарова - это фейк, и будущее страны будет омрачено тяжелыми последствиями", - утверждал Мадумаров.

Кандидат, однако, не намерен собирать сторонников и проводить митинги за отмену итогов голосования, а также не намерен сотрудничать с новыми властями, не думает о возможной должности в новых органах власти.

Кроме того, более 80% избирателей проголосовали на референдуме по форме правления в Киргизии за президентскую модель по данным с 90,1% участков, сообщает ЦИК республики. За парламентскую форму правления свои голоса отдали 10,83% граждан, против обоих вариантов - 4,41%.

Явка на состоявшихся в воскресенье в Киргизии выборах президента и референдуме по вопросу о форме власти составила более 33%. Официальные итоги выборов и референдума, как ожидается, ЦИК озвучит в ближайшие дни.

10 января в республике проходили досрочные выборы президента, а также референдум, на котором граждане выбирали форму правления в стране - президентскую или парламентскую. На пост главы государства претендовали 17 кандидатов.

Прежний глава государства Сооронбай Жээнбеков 15 октября 2020 года подал в отставку после продолжавшихся почти 10 дней акций протеста и массовых беспорядков, которые были вызваны недовольством части населения итогами парламентских выборов. Жээнбеков возглавлял Киргизию ровно три года. Со своих постов также ушли премьер Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков.

За ходом голосования следили более 300 международных наблюдателей из 40 государств и более 30 международных организаций. Самыми многочисленными были миссии от структур СНГ и ОБСЕ.