В Казахстане все задержанные и доставленные в полицию в воскресенте участники несанкционированных митингов отпущены "после профилактических бесед"

Фото: стоп-кадр видео "Демократический выбор Казахстана" / facebook.com

В Казахстане все задержанные и доставленные в полицию в воскресенте участники несанкционированных митингов отпущены "после профилактических бесед". Об этом, как сообщил "Интерфакс", сообщил заместитель министра внутренних дел Арыстангани Заппаров. К административной и уголовной ответственности, по его словам, никто из задержанных не привлекался.

"Действительно, имела место попытка организации незаконных шествий и митингов, а также призывы к участию в них. Данные граждане местными исполнительными органами и прокуратурой неоднократно предупреждались о незаконности акций и необходимости их прекращения. Следует отметить, что от выполнения законных требований представителей государственных органов отдельные лица отказывались. Поэтому сотрудники были вынуждены доставить в органы полиции для разбирательств", - сказал Заппаров на брифинге в Нур-Султане. При этом число задержанных чиновник не уточнил.

Митинги пытались провести в нескольких городах, включая Нур-Султан и Алма-Ату. Очевидцы сообщали, что на митингах в Алма-Ате были задержаны несколько десятков человек. В районе площади Республики и на подступах к ней были заблокированы и взяты в плотное кольцо группы представителей создаваемой "Демократической партии Казахстана" во главе с ее лидером Жанболатом Мамаем и движения "Оян, Казахстан". Они призывали к бойкоту выборов.

Представители движения "Оян, Казахстан" были заблокированы полицией на несколько часов. В итоги двум активистам вызвали скорую помощь, у обоих было сильное переохлаждение, их госпитализировали. После этого полиция позволила разойтись группе их соратников.