В Алма-Ате в воскресенье задержаны несколько десятков человек, пришедших на акцию против парламентских выборов, сообщил корреспондент "Интерфакса". Сотрудники полиции задерживают людей на площади Республики и отправляют их в автозаки. Митингующие скандируют "Бойкот!"

Напомним в воскресенье в Казахстане проходят выборы депутатов мажилиса и маслихатов (местных представительных органов власти) всех уровней. По состоянию на 12:00 по местному времени (09:00 по Москве) явка избирателей на выборах депутатов мажилиса парламента составила 28,8%.

О планах провести акции протеста в день выборов ранее сообщали несколько политических сил, в том числе незарегистрированная "Демократическая партия Казахстана", движение Oyan, Qazaqstan! (Проснись, Казахстан), а также запрещенное судом движение "Демократический выбор Казахстана" (ДВК).

Задержанные - предположительно, представители движения Oyan, Qazaqstan! - пытались пробиться к основной массе митингующих, находящихся в оцеплении бойцов СОБРа.

Ранее на площади Республики в Алма-Ате представители создаваемой "Демократической партии Казахстана" во главе с ее лидером Жанболатом Мамаем и представители движения "Оян, Казахстан" начали акцию протеста. Подходы к площади и сама площадь оцеплены.

На улице Сатпаева восточнее проспекта Назарбаева СОБРом блокирована еще одна группа движения "Оян, Казахстан". Участники акции взяты в плотное кольцо.

На площади Астана в Алма-Ате также проводятся задержания, предположительно, представителей запрещенного в Казахстане движения "Демократический выбор Казахстана" экс-банкира Мухтара Аблязова. Он покинул страну и заочно приговорен в Казахстане к пожизненному лишению свободы. Ранее в соцсетях Аблязов призывал своих сторонников выйти 10 января на митинги во всех крупных городах Казахстана.

В свою очередь в Нур-Султане полиция также приступила к точечным задержаниям людей около дворца "Жастар" в старом центре города. Этот район был анонсирован в социальных сетях как место сбора участников акции протеста. Как передает корреспондент РИА "Новости", к настоящему времени на подходе к месту предполагаемого митинга задержаны менее 10 человек.

Ранее в воскресенье президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал журналистам, что протестные настроения существуют во всем мире. По его словам, в случае начала протестов в Казахстане в связи с выборами полиция будет действовать в строгом соответствии с законом, никаких репрессивных мер в отношении протестующих не будет.