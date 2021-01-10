Александр Лукашенко

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что время, когда он возглавлял страну, войдет в историю как эпоха стабильности, мира и справедливости. "Эпоха Лукашенко? Я не хочу, я знаю, как. Как будет, и какое будет определение: эпоха Лукашенко - это эпоха стабильности, мира и справедливости", - сказал он в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1", отвечая на вопрос ведущей, как бы он хотел, чтобы говорили про эпоху Лукашенко.

Как передает "Интерфакс", Лукашенко добавил, что провожает ушедший год с чувством надежды и ставит серьезные цели на будущее. "Провожаем год, а цели у нас большие, потому что это конец пятилетки. Перед нами - новая пятилетка, надо ее спланировать и решить те проблемы и вопросы, которые будут определены на Всебелорусском народном собрании", - пояснил он.

Белорусский президент подчеркнул, что в основе любого кризиса лежат экономические причины, поэтому экономике нужно уделять особое внимание. "После каждых выборов у нас такой кризис. Он связан с политикой, но в основе лежит, всегда в основе, один из столпов, если можно так выразиться, - экономика. Если у нас будет нормально экономика развиваться хотя бы как в этом году, нам ни будущий, ни 23-й, 25-й годы не страшны", - сказал он, отвечая на вопрос, считает ли он, что политический кризис в стране завершился.

Что касается проекта новой Конституции Белоруссии, то он будет готов к концу 2021 года, заявил Лукашенко. "И тогда на референдуме люди определят, быть новой конституции или не быть", - сказал он Наилее Аскер-заде.

В ответ на вопрос о сроках референдума президент заявил, что об этом будет объявлено на всебелорусском народном собрании.

Лукашенко не исключил, что поправки в Конституцию будут обсуждаться на этом собрании. При этом он не конкретизировал, что принципиально нового появится в конституции. "До конца не сформированы основные предложения по изменению... я обозначал некоторые - о перераспределении полномочий, о партийном строительстве. Это политические вопросы, в экономике мы оставим предложение, чтобы у нас было социально ориентированное государство", - сказал Лукашенко.

31 декабря Лукашенко заявил, что всебелорусское народное собрание не будет менять Конституцию. В конце ноября он сказал, что не будет руководить страной после принятия новой Конституции.

Собрание в 2021 году пройдет 11-12 февраля в шестой раз. Первое такое мероприятие состоялось в октябре 1996 года перед референдумом о внесении изменений в Конституцию. С тех пор собрания проходят каждые пять лет.

В Белоруссии с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем был объявлен Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.