Steve_Allen / DepositPhotos Госсовет Турции вернул статус мечети собору Святой Софии в Стамбуле

Steve_Allen / DepositPhotos

Госсовет Турции, являющийся также высшей судебной инстанцией страны, отменил постановление правительства о присвоении собору Святой Софии в Стамбуле статуса музея. Таким образом, власти страны получили законную возможность сменить статус Айя-Софии с музея на мечеть, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN Turk.

Кроме того, накануне Госсовет постановил, что статус собора может быть пересмотрен указом президента.

Президент Эрдоган опубликовал в Twitter фотографию подписанного им указа. "Решено: передать управление Айя-Софией Диянету и открыть ее для богослужений", - гласит указ.

Позже министр юстиции Абдулхамит Гюль высказался за то, чтобы собор снова стал мечетью. В пользу этого высказался и министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявил, что его страна вправе изменить статус собора, превратив его в мечеть, без учета мнений других государств.

В свою очередь армянский патриарх Турции Саак II предложил, чтобы собор Святой Софии стал местом молитвы как для христиан, так и для мусульман.

Против превращения Софии в мечеть высказывались представители православных церквей и высокопоставленные дипломаты, в том числе госсекретарь США Майк Помпео.

Храм был основан христианским императором Юстинианом и был открыт 27 декабря 537 года. Собор более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть.

Спор вокруг будущего собора Святой Софии в Стамбуле развернулся после того, как 29 мая, в очередную годовщину падения Константинополя, в этом храме состоялось чтение Корана. Спустя неделю президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил изучить возможность превращения собора Святой Софии в мечеть.

Музейный статус храм Святой Софии получил в 1934 году по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. С 1985 года собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.