Ильхам Алиев

Пресс-служба президента России

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вновь заявил, что карабахский конфликт урегулирован. "Я неоднократно после войны говорил и сейчас хочу повторить, что карабахский конфликт урегулирован. Азербайджан решил этот вопрос самостоятельно, и на поле боя и на за столом переговоров", - цитирует "Интерфакс" интервью Алиева государственному телеканалу AzTV.

По его словам, подписанный 10 ноября документ является актом капитуляции Армении, а на территории Азербайджана нет территориальной единицы как Нагорный Карабах. "Конфликт решен и считаю, что нет необходимости возвращаться к этому вопросу, - отметил Алиев. - Если кто-то считает, что нагорно-карабахский конфликт не урегулирован, то это его проблемы".

"Означает ли это, что подписанное 10 ноября заявление утратило силу? Вот как я это понимаю. 10 ноября был подписан документ о де-факто урегулировании конфликта. Это не просто документ о прекращении огня, как некоторые хотят преподнести. Пусть откроют глаза и увидят, сколько там пунктов. В документе о прекращении огня есть одна статья - это прекращение огня и так далее. Здесь много пунктов. Есть пункты, которые касаются многих вопросов, включая открытие коммуникаций. Если конфликт не разрешен, о каких коммуникациях можно говорить? Если конфликт не разрешен, то почему заместители премьер-министров Азербайджана, Армении и России встречаются и соглашаются?" - добавил Алиев.

Боевые действия в зоне карабахского конфликта начались 27 сентября 2020 года. В ночь на 10 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении приняли трехстороннее заявление о прекращении огня и вводе российских миротворцев.

Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.