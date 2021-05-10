До шести ракет были запущены в понедельник из сектора Газа в район Иерусалима

Фото: United Hatzalah / Twitter

До шести ракет были запущены в понедельник из сектора Газа в район Иерусалима, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на газету The Times of Israel. Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о семи ракетах.

Сирены воздушной тревоги сработали в Иерусалиме и городе Бейт-Шемеш в центральном Израиле, предупреждая жителей о ракетных обстрелах. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало. Армия сообщила что ракета попала в гражданский автомобиль, ранения получил один человек. По данным израильского телевидения, в настоящий момент армия обороны Израиля проверяет место падения одной из ракет.

Пуски ракет сопровождались одобрительной реакцией палестинцев, собравшихся возле Дамасских ворот в Иерусалиме.

Ответственность за обстрел взяло на себя военизированное крыло движения ХАМАС - бригады "Изз ад-Дин аль-Кассам" ("Бригады Иззэддина аль-Кассама"). Представители группировки ранее призвали израильские власти до 18:00 10 мая вывести всех силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха, а также освободить всех задержанных в ходе недавних столкновений.

Напряженность в Восточном Иерусалиме начала возрастать с середины апреля, а 7 мая столкновения между бойцами израильской пограничной полиции и палестинцами начались сразу в двух местах - у Храмовой горы и в районе Шейх-Джаррах, где в соответствии с решением израильского суда силовики осуществляют выселение нескольких арабских семей, что сопровождается акциями протеста местного населения и ожесточенными стычками, не затихающими с конца апреля.

Совет Безопасности (СБ) ООН проведет в понедельник заседание, на котором обсудит ситуацию вокруг столкновений между палестинцами и израильскими полицейскими в Восточном Иерусалиме.