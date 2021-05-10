По меньшей мере 215 палестинцев получили ранения в понедельник в результате столкновений в районе мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме

Israel Police / Facebook На Храмовой горе в понедельник возобновились столкновения между находящимися там мусульманами и полицией, которая вошла на территорию комплекса и применяет светошумовые гранаты и резиновые пули

Israel Police / Facebook

По меньшей мере 215 палестинцев получили ранения в понедельник в результате столкновений в районе мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на палестинских медиков. В частности, 80 человек пришлось госпитализировать.

На Храмовой горе в понедельник возобновились столкновения между находящимися там мусульманами и полицией, которая вошла на территорию комплекса и применяет шоковые гранаты и резиновые пули.

В полиции, напоминает "Интерфакс", заявили, что за волнениями стояли экстремисты, и что силы правопорядка "не позволят экстремистам нанести ущерб безопасности общественности". Отмечается, что протестующие забрасывали камнями полицейских и места около Стены Плача, где собирались молиться тысячи иудеев.

По данным AP, полиция применяла против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты: в соцсетях также появились видеозаписи, на которых гранаты попадают внутрь мечети Аль-Акса.

Принято решение закрыть доступ евреев на Храмовую гору в связи с беспорядками, происходящими в арабской части Иерусалима.

В понедельник отмечается День Иерусалима: он был провозглашен в честь перехода под контроль Израиля восточной части Иерусалима после Шестидневной войны 1967 года. В этом году День Иерусалима совпадает со священным для мусульман месяцем Рамадан.

Агентство напоминает, что беспорядки в районе Старого города Иерусалима продолжаются уже несколько дней. Однако всплеск насилия отмечался в этом районе и ранее - в Рамадан, когда полиция блокировала доступ к популярному месту, где мусульмане традиционно собирались после дневного поста. У входа на Храмовую гору собрались несколько сотен евреев. В том числе, несмотря на запрет полиции, там находятся несколько депутатов Кнессета - Итамар Бен-Гвир, Матан Каана, Симха Ротман, Шарон Эскель. Движение "Возвращаемся на гору" призвало своих активистов прорываться на Храмовую гору, несмотря на запрет полиции. Впоследствии израильская полиция отменила эти меры. Однако затем волнения палестинцев начались вновь на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из их домов в Шейх Джаррахе. Для обеспечения порядка и предотвращения столкновений в День Иерусалима в столицу стянуты крупные силы полиции. При этом в распоряжении полиции имеется информация о нахождении в районе Храмовой горы и Старого города тысяч жителей Палестинской автономии и арабских городов севера Израиля, прибывших специально для участия в беспорядках.

Минувшей ночью столкновения между арабской молодежью и полицией происходили в районе Шейх-Джарах и в районе горы Скопус. В результате беспорядков пять человек (включая трех сотрудников полиции) получили травмы и был сожжен один автомобиль. Беспорядки произошли также в Хайфе, где 9 человек получили травмы и 15 были задержаны полицией.

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Twitter, что в понедельник боевики движения ХАМАС осуществили пуск трех ракет по израильской территории. В ответ на запуски воздушных шаров с взрывчаткой и ракетные пуски по Израилю танки армии страны открывали огонь по объектам ХАМАС.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в телефонной беседе с израильским коллегой Меиром Бен-Шабатом выразил беспокойство в связи с ситуацией в Иерусалиме.