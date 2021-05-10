Решением Тбилисского городского суда председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанор (Ники) Мелия в понедельник освобожден из предварительного заключения. Это произошло на основании внесенного за него фондом European Endowment for Democracy залога в размере 40 тыс. лари (около 12 тыс. долларов), передает "Интерфакс" со ссылкой на сайт телеканала "Рустави-2".

"Суд выслушал позиции сторон обвинения и защиты, и постановил, что Никанор Мелия должен покинуть пенитенциарное учреждение, так как выполнено условие выплаты залога", - приводит телеканал слова судьи. Решение суда будет направлено администрации тюрьмы, в которой находится оппозиционер, после чего он будет освобожден.

Активисты партии после решения суда ожидают выхода Мелия у тюрьмы в городе Рустави.

16 февраля 2021 года парламент Грузии лишил Мелию депутатской неприкосновенности, на следующий день суд постановил его арестовать. Мелия был задержан в офисе своей партии 23 февраля по делу о беспорядках в Тбилиси 20 июня 2019 года, когда сотни сторонников оппозиции пытались штурмом ворваться в здание парламента. Прокуратура обвиняет его в организации и участии в этих беспорядках.

Освобождение из предварительного заключения Мелия было одним из условий подписанного 19 апреля властями и оппозицией соглашения по стабилизации политической ситуации в стране, которое было подготовлено председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. В подписанном документе оппозиция и власти договорились о принятии закона об амнистии для всех лиц, против которых возбуждены уголовные дела по беспорядкам в 2019 году в Тбилиси. Амнистия должна быть утверждена парламентом в ближайшие недели, и она касается и Мелия.

Другими положения соглашения предусмотрено, что, если на предстоящих в октябре текущего года выборах в местные органы власти правящая партия наберет менее 43% в пропорциональной части, в 2022 году будут назначены досрочные парламентские выборы.

Европейский фонд за демократию заплатил залог за Мелию в субботу. Мелия отказывался платить залог и требовал своего освобождения без всяких условий, так как считал свое задержание политическим преследованием со стороны властей.

Политический кризис в Грузии, напомним, начался в ноябре прошлого года. Оппозиция отказалась признавать результаты прошедших 31 октября 2020 года парламентских выборов, на которых победила "Грузинская мечта", и бойкотировала работу парламента.

Кризис углубился, после того как 23 февраля Мелия был арестован из-за неуплаты залога. За несколько дней до ареста Мелии в отставку подал премьер-министр Георгий Гахария из-за разногласий с командой по этому вопросу. Оппозиционера арестовали при новом премьере Ираклии Гарибашвили.