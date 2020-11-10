Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил до конца года решить вопрос создания профсоюзных организаций на всех частных предприятиях, пригрозив "отказникам" ликвидацией.

"Шутить мы не будем больше. Мы видим, как некоторые себя повели и взяли курс на уничтожение государства и государственности в нашей стране. Хочешь быть членом профсоюза - будь, не хочешь - пожалуйста. Но в каждой компании, частной и государственной, должна быть профсоюзная организация", - заявил он на встрече с председателем Федерации профсоюзов Белоруссии Михаилом Ордой, пообещав профсоюзам поддержку на всех уровнях.

Лукашенко отметил, что сам в свое время руководил первичной профсоюзной организацией, а потому хорошо знаком с ситуацией, когда профсоюзы всегда находятся между молотом и наковальней: "С одной стороны работяги, интересы и права которых профсоюзы защищают, с другой - интересы руководства предприятия", - цитирует президента агентство БелТА.

Он заявил, что на страну в целом осуществляется давление. "А профсоюзы, поскольку они заняли жесткую определенную позицию, - на них осуществлялся и осуществляется этот накат. Поэтому надо к этому спокойно относиться", - сказал Лукашенко, предложив "не держать" тех, кто захочет выйти из профсоюзов или вообще уехать из страны.

"Вот сегодня пришла информация из Латвии. Некоторые туда уехали, позвали их туда. И где они сейчас живут в этой стране? В какой-то резервации за два с половиной доллара в день. Где миллионы, которые обещали, или хотя бы тысячи долларов?" - задался риторическим вопросом Лукашенко.

В конце октября МВД Белоруссии сообщило, что с сентября около 10 тысяч граждан страны уехали в Польшу, на Украину - 3 тысячи человек, в Литву и Латвию - около 500. В правительстве Белоруссии заявили, что речь идет о трудовой миграции, а причиной того, что люди не возвращаются, считают карантинные меры.

Лукашенко неоднократно презрительно отзывался о представителях бизнеса. В июне он заявлял, что предприниматели якобы увольняют людей, которые его поддерживают, и поручил контролирующим органам "прошерстить пузатых буржуев". В конце августа, в разгар общенациональных протестов, он заявил о необходимости взять под контроль сферу экономики. По его словам, предприятия должны демонстрировать лояльность государственной власти, а с "частниками", которые "подло себя ведут", необходимо разобраться.