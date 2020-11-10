В Армении протестующие ворвались в здания правительства и парламента, избили спикера и обокрали Пашиняна

Стоп-кадр видео NEWS AM / Youtube.com Никол Пашинян заявил, что все зачинщики погромов будут привлечены к ответственности, добавив, что в ходе протестов ограбили его резиденцию

Nikol Pashinyan / facebook.com

Армения встретила акциями протеста подписание трехстороннего соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Как пишет "Интерфакс", несколько сотен человек ворвались в здание парламента, заняли места депутатов и президиума и потребовали, чтобы к ним вышел премьер Никол Пашинян.

Протестующие вытащили из машины спикера парламента Арарата Мирзояна и избили его, после чего охрана закрыла спикера в автомобиле. Агентство Sputnik Армения опубликовало видео инцидента. "Арарат Мирзоян госпитализирован. Имеет травмы. К счастью, угрозы жизни нет", - сообщил руководитель аппарата премьер-министра Армении Эдуард Агаджанян. По словам Пашиняна, Мирзояна оперируют, его жизни ничего не угрожает.

Протестующие также ворвались в здание правительства Армении. Они выломали двери и сорвали табличку с кабинета премьера. Никол Пашинян заявил, что все зачинщики погромов будут привлечены к ответственности, добавив, что в ходе протестов ограбили его резиденцию.

"Из резиденции премьера украден компьютер, часы, духи, водительские права и другие вещи. Всё это, конечно, "во имя родины"", - заявил он в Facebook

Министерство обороны и Генштаб ВС Армении распространили совместное заявление в связи с протестами из-за заявления о прекращении войны в Карабахе. Его цитирует РИА "Новости".

"Призываем избегать действий, которые могут расшатать основы государственности, и, извлекая уроки из всех возможных ошибок, создавать несравнимо более сильную и боеспособную армию, которая достойна героического народа", - говорится в заявлении, авторы которого отмечают, что армянская армия в дни боев сделала "все возможное и невозможное", и, остановив кровопролитие, нужно "найти тела всех героев и похоронить их с воинской почестью".

"Мы должны попытаться облегчить боль наших героических матерей и излечить раненых. Мы должны восстановить потенциал нашей армии и еще больше усилить ее, превратив ее в современный и сверхмощный кулак. Слишком много дел. Война окончена. Армия сделала свое дело и будет и дальше стараться", - говорится в заявлении.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что в зоне нагорно-карабахского конфликта с 10 ноября объявлено полное прекращение огня и всех военных действий. 9 ноября Путин, президентом Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян и подписали документ, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября. Азербайджан и Армения останавливаются на занимаемых ими позициях, они договорились обменяться пленными и телами погибших, беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха.

Согласно тексту соглашения, параллельно с выводом армянских вооруженных сил в Нагорном Карабахе развертывается миротворческий контингент Российской Федерации. Он останется там на 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из сторон не заявит о намерении прекратить применение данного положения за 6 месяцев до истечения очередного срока. Для повышения эффективности контроля за выполнением договоренностей развертывается миротворческий центр по контролю за прекращением огня.

Агдамский район и территории в Газахском районе Азербайджана возвращаются Азербайджану до 20 ноября. Также Армения до 15 ноября возвращает Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря - Лачинский район, оставляя за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать город Шушу.