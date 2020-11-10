Пашинян заявил, что подписал соглашение по Нагорному Карабаху из-за давления военных

Nikol Pashinyan / facebook.com Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что боевые действия в Нагорном Карабахе, которые должны были быть приостановлены по соглашению между Россией, Азербайджаном и Арменией, еще продолжаются

Стоп-кадр видео ԶԻՆՈՒԺ MEDIA / Youtube.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что боевые действия в Нагорном Карабахе, которые должны были быть приостановлены по соглашению между Россией, Азербайджаном и Арменией, еще продолжаются. "К сожалению, боевые действия не прекращены полностью. Мы надеемся, что в скором времени они окончательно будут прекращены", - сказал он в прямом эфире в Facebook.

Он также заявил, что принял решение подписать соглашение по Нагорному Карабаху после того, как на этой необходимости настояла армия, причем неоднократно. .

Ночью Пашинян заявлял, что принял это решение "в результате глубокого анализа военного положения и оценки людей, лучшим образом владеющих ситуацией", но не говорил, что военные настаивали на этом. Сам текст трехстороннего заявления он назвал болезненным для Армении.

"Я принял решение после того, когда армия продолжительное время утверждала о необходимости подобного шага. Армия говорила, что надо остановиться, есть определенные проблемы, для решения которых или не видно перспектив, или ресурсы для их решения исчерпаны, и имеем проблемы", - заявил Пашинян. По его словам, в стране были проблемы с мобилизацией резерва для продолжения войны.

"Военный ресурс не во всем был эффективен. У тех, кто сражался на передовой, не было замены. Те, кто сражался, должны были иметь возможность отдохнуть. На передовой были люди, которых месяц подряд никто не заменял. В результате руководство Республики Армения и Республики Арцах приняли решение о том, что нужно как можно скорее прекратить войну, иначе последствия будут гораздо тяжелее", - отметил премьер.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян также заявил, что "если бы боевые действия продолжились, то в течение нескольких дней мы бы потеряли весь Арцах, имели бы больше жертв". По его словам, 5 ноября армия Карабаха частично потеряла контроль над городом Шуши, одним из ключевых в регионе, полностью контроль над городом был утрачен 7 ноября.

"Мы были вынуждены пойти на решение о прекращении карабахской войны. За этот период мы потеряли Физулинский, Джебраильский, Кубатлинский, Зангеланский, Гадрутский районы, части Мартунинского, Аскеранского районов", - сказал Арутюнян в прямом эфире в Facebook, добавив, что бои проходили уже на подступах к Степанакерту.

По его словам, морально-психологическая атмосфера в армии была неудовлетворительной, в том числе из-за болезней и невозможности оказания нормальной медпомощи.