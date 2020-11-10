Власти Белоруссии выслали двух британских дипломатов из-за их "деструктивной деятельности"

Ruletkka / DepositPhotos В эфире государственного канала ОНТ было объявлено, что военный атташе Великобритании Тимоти Уайт-Бойкот и заместитель посла Лиза Тамвуд собирали информацию о внутриполитической ситуации в Белоруссии и о ходе протестов

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Белоруссия объявила персонами нон грата двух британских дипломатов "ввиду деятельности, не совместимой со статусом дипломатического агента, статусом дипломата, а также с целями нахождения" в республике. В эфире государственного канала ОНТ было объявлено, что военный атташе Великобритании Тимоти Уайт-Бойкот и заместитель посла Лиза Тамвуд собирали информацию о внутриполитической ситуации в Белоруссии и о ходе протестов.

Также отмечается, что с мая дипломаты не раз встречались с представителями оппозиционных, общественных, правозащитных организаций и неправительственных структур. Согласно сюжету, военный атташе неоднократно посещал регионы "с той же целью", а предупреждение белорусских коллег проигнорировал.

На ОНТ Уайт-Бойкота назвали "кадровым разведчиком" и рассказали о его опыте работы в бывшей Югославии, Афганистане, Ираке и Украине, передает Tut.by. Тамвуд координировала работу журналистов брюссельского бюро ВВС, приехавших в Белоруссию для освещения протестов и работы предвыборного штаба Светланы Тихановской.

Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз назвал высылку дипломатов вынужденным решением, принятым "исключительно ввиду подтвержденного деструктивного характера деятельности указанных лиц". Однако, по его словам, белорусская сторона "никоим образом не закрывает двери для диалога с нашими британскими коллегами и оставляет их открытыми". По данным телеканала, дипломаты уже покинули Белоруссию.

Глава британского МИД Доминик Рааб назвал решение Минска "абсолютно необоснованным", отметив, что дипломаты "законным образом наблюдали за ходом протестов". "Лукашенко не может скрыть притеснение собственного народа. Единственный путь вперед - это свободные и справедливые выборы и привлечение к ответственности виновных в насилии против демонстрантов", - написал Рааб в Twitter.

Великобритания не признала результаты выборов в Белоруссии и в конце сентября ввела санкции против президента республики Александра Лукашенко, его сына Виктора и еще шести высокопоставленных представителей белорусского режима. Санкции подразумевают замораживание активов этих лиц в британской юрисдикции, а также запрет на въезд данных лиц.

Лукашенко после начала массовых протестов заявлял, что они управляются из Чехии, Польши и Великобритании: "были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять".