Бюджет Белоруссии недополучит в 2020 году около 2,5-3 миллиардов белорусских рублей (1 - 1,15 млрд долларов по текущему курсу) из-за пандемии и перебоев с поставками нефти из России в начале года, сообщил министр финансов Юрий Селиверстов. Его цитирует "БелТА".

Он напомнил, что в I квартале белорусские НПЗ почти не получали российскую нефть из-за несогласия Минска с российскими ценами. В результате республика недополучила доход с продажи продуктов нефтепереработки. В конце марта стороны все же договорились о цене, и поставки возобновились.

В январе-апреле поставки нефти из России в Белоруссию снизились на 57,6% до 2,5 млн тонн. Минск запросил на май поставку из России 1,13 млн тонн нефти, передает "Интерфакс".

Бюджет Белоруссии в январе-сентябре 2020 года исполнен с дефицитом 1,8 млрд белорусских рублей (1,7% ВВП). Дефицит бюджета по итогам 9 месяцев практически сохранился на уровне показателя января-августа (1,54 млрд белорусских рублей, или 1,7% ВВП) против 2,7% ВВП (1,78 млрд белорусских рублей) по итогам первого полугодия. Сальдо бюджета Белоруссии перешло в плоскость дефицита по итогам января-мая текущего года. До этого республиканский бюджет исполнялся с профицитом.

Доходы республиканского бюджета в январе-сентябре составили 16,3 млрд бел. рублей (64,1% годового плана), расходы - 18,1 млрд бел. рублей (65,7%).

Ранее также сообщалось, что Минфин Белоруссии не исключает роста дефицита республиканского бюджета в 2020 году до 5 млрд белорусских рублей.

В середине октября Минск получил кредит в размере 500 млн долларов из средств Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), который поступил в бюджет Белоруссии. "Кредит в сумме 500 млн долларов выделяется сроком на 10 лет одним траншем. Средства кредита в полном объеме поступили в республиканский бюджет 16 октября", - рассказали в пресс-службе Минфина Белоруссии.

Там напомнили, что 12 октября между Белоруссией и Евразийским банком развития (ЕАБР) было заключено соглашение о предоставлении финансового кредита из средств Евразийского фонда стабилизации и развития на поддержку бюджета республики в условиях пандемии.

Ранее в пресс-службе ЕАБР сообщили, что средства предоставляются сроком до 10 лет с льготным периодом до пяти лет под плавающую процентную ставку (определяется как средняя доходность российских еврооблигаций в долларах США на срок семь лет).

Кроме средств ЕФСР, Белоруссия получит кредит на 1 млрд долларов от России, сообщал ТАСС. Он будет предоставлен двумя траншами: первые 500 млн долларов - в 2020 году, и вторые 500 млн долларов - в 2021 году.