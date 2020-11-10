В понедельник американская компания Pfizer, сотрудничающая в деле разработки вакцины с немецкой BioNTech, сообщила, что их потенциальная вакцина от коронавируса во время испытаний показала более чем 90%-ную эффективность

BioNTech Компании будут до середины ноября вести сбор информации и данных о безопасности вакцины

Pfizer Inc. / Twitter

Власти Евросоюза в среду заключат сделку с компаниями Pfizer и BioNTech на покупку до 300 миллионов доз разрабатываемой этими фирмами вакцины против COVID-19, сообщают во вторник западные СМИ со ссылкой на представителей ЕС. Согласно условиям сделки, ЕС закажет 200 млн доз вакцины с возможностью покупки дополнительно еще 100 миллионов доз.

Представители Еврокомиссии (ЕК) заявили, что переговоры с Pfizer и BioNTech уже завершены. Ранее ЕК уже подписала контракт с AstraZeneca, Sanofi-GSK и Johnson & Johnson по поводу их вакцин и завершила успешные предварительные переговоры с CureVac и Moderna, передает "Интерфакс".

В понедельник американская компания Pfizer, сотрудничающая в деле разработки вакцины с немецкой BioNTech, сообщила, что их потенциальная вакцина от коронавируса во время испытаний показала более чем 90%-ную эффективность.

Компании будут до середины ноября вести сбор информации и данных о безопасности вакцины. Затем передадут их в Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств США. Таким образом, отмечали в свою очередь американские СМИ, в случае если американский регулятор в срочном порядке одобрит вакцину, то первые ее дозы смогут получить медицинские работники уже к концу этого года.

Отметим, что к российским вакцинам, одна из которых была зарегистрирована первой в мире, о чем объявлял лично президент РФ Владимир Путин, в Евросоюзе не проявляют такого интереса, и даже относятся с опаской. Экспертов, в частности, насторожило, что вакцина "Спутник V" была одобрена российскими властями без проведения решающей третьей стадии испытаний.