Кремль на фоне заявлений азербайджанской стороны об участии Турции в миротворческом процессе в Нагорном Карабахе опубликовал на своем сайте полный текст заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента России Владимира Путина по региону.

В нем сказано, что стороны прекращают боевые действия и останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы. Об участии турецких военных и Турции в целом в документе не говорится.

Ранее Алиев заявил, что к российским военным в регионе присоединятся военные Турции. О том, что вопрос пребывания турецких миротворцев в Карабахе не был ни с кем согласован, заявили пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует РИА "Новости", и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводит "Интерфакс", речь идет только о российских миротворцах.

Комментируя слова Алиева, Песков сказал, что о присутствии турецких военных "нет ни одного слова в тексте заявления". "Об этом не договаривались три стороны. И пребывание турецких солдат в Карабахе не было согласовано. Действительно, шла речь о создании на азербайджанской территории центра мониторинга условий прекращения огня. Это в Азербайджане, это не Карабах. И это нюансы размещения этого центра мониторинга совместного уже являются предметом отдельной договоренности", - сказал он (цитата по "Медузе".

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян сказала, что заявление президента Азербайджана об участии турецких военнослужащих в развертывании миротворческой миссии в Нагорном Карабахе не соответствует действительности, передает "Коммерсант".

Между тем глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция все же будет участвовать в миротворческом процессе. "Вчера было подписано соглашение о перемирии. Сейчас идет обсуждение: каким образом за ним будут наблюдать, как контролировать. Но весь процесс контроля над перемирием будем вести совместно, и дальше мы будем находиться рядом с Азербайджаном", - сказал Чавушоглу журналистам в Анкаре. Он также заявил, что по соглашению о перемирии семь районов Нагорного Карабаха "будут полностью переданы Азербайджану, четыре из них уже под его контролем".

Как передает Sputnik Азербайджан, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону создание турецко-российского миротворческого центра по наблюдению за прекращением огня в Карабахе и выразили уверенность, что центр будет способствовать обеспечению прочного мира в регионе.

В заявлении трех лидеров не упоминается и статус Карабаха. "В настоящий момент мы продолжаем исходить из всех соответствующих основных актов международного права, прежде всего, соответствующих резолюций Совета безопасности ООН и иных документов", - заявил Дмитрий Песков. По его словам, на азербайджанской территории будет размещен центр мониторинга условий прекращения огня, нюансы создания которого станут предметом отдельной договоренности.

Комментируя антиправительственные протесты, начавшиеся в Ереване, Песков заявил, что Пашинян "прикладывает немалые усилия" для того, чтобы объяснить суть и смысл договоренностей. "Мы надеемся, что эти объяснения будут должным образом восприняты", - заключил он.