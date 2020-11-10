Moscow-Live.ru / Шуклина Ольга Россия направила в Нагорный Карабах миротворцев после подписания трехстороннего соглашения о полном прекращении огня

Moscow-Live.ru / Шуклина Ольга

Россия направит в Нагорный Карабах 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники для контроля за прекращением огня и военных действий. Как сообщили "Интерфаксу" в Минобороны РФ, основу российского контингента составят подразделения 15-ой отдельной мотострелковой (миротворческой) бригады Центрального военного округа, штаб российской операции будет базироваться в Степанакерте.

"В целях контроля соблюдения договоренностей сторонами конфликта предусмотрено выставление российских наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора", - говорится в сообщении Минобороны РФ. Во вторник утром шесть самолетов Ил-76, осуществляющие переброску российских миротворцев в район выполнения задач в зоне нагорно-карабахского конфликта, вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный.

15-ая отдельная мотострелковая бригада сформирована 1 февраля 2005 года для участия в поддержании международного мира и безопасности. Это единственное соединение в Сухопутных войсках РФ миротворческого назначения, входит в состав 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО).

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что в зоне нагорно-карабахского конфликта с 10 ноября объявлено полное прекращение огня и всех военных действий. 9 ноября Путин, президентом Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян и подписали документ, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября. Азербайджан и Армения останавливаются на занимаемых ими позициях, сказал Путин.

Он заявил, что Армения и Азербайджан договорились обменяться пленными и телами погибших, беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что работа над соглашением о прекращении войны началась задолго до инцидента со сбитым российским вертолетом, в результате которого погибли два человека, один ранен.

Пашинян назвал текст трехстороннего заявления болезненным для Армении. "Текст заявления очень болезнен лично для меня и для нашего народа. Я принял это решение в результате глубокого анализа военного положения и оценки людей, лучшим образом владеющих ситуацией", - сообщил Пашинян в Facebook.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев также заявил, что военная фаза конфликта завершена: теперь в Нагорном Карабахе будет осуществляться совместная миротворческая миссия России и Турции. При этом в тексте заявления не говорится об участии турецких миротворцев. Алиев также поблагодарил Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана за "активное участие" в урегулировании конфликта, пишет "Коммерсант".

"Военная фаза заканчивается, и мы переходим к политическому урегулированию. Это максимально выгодный для нас вариант. Это фактически военная капитуляция Армении", - сказал Алиев в ночь на вторник в ходе обращения к азербайджанскому народу.Между тем оппозиционная парламентская фракция "Процветающая Армения" намерена созвать внеочередное заседание законодательного органа для выхода Еревана из карабахских договоренностей. В центре Еревана собрались сотни протестующих, несогласные с решением премьера Армении ворвались в здание правительства.