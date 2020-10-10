В Нагорном Карабахе в 12 часов по местному времени начал действовать режим прекращения огня, о котором Армения и Азербайджан договорились в ходе десятичасовых переговоров в Москве с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова

Фото: MFA of Armenia / twitter.com Стороны договорились обменяться пленными и погибшими в соответствии с критериями Международного Красного креста. Также Азербайджан и Армения должны перейти к субстантивным переговорам при посредничестве Минской группы ОБСЕ, форматы переговоров не изменятся

Фото: Shushan Stepanyan / twitter.com

В Нагорном Карабахе в 12 часов по местному времени начал действовать режим прекращения огня, о котором Армения и Азербайджан договорились в ходе десятичасовых переговоров в Москве с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова. Эти переговоры стали самыми продолжительными за последние 20 лет, отмечает РИА "Новости".

Стороны договорились обменяться пленными и погибшими в соответствии с критериями Международного Красного креста. Также Азербайджан и Армения должны перейти к субстантивным переговорам при посредничестве Минской группы ОБСЕ, форматы переговоров не изменятся, пишет "Коммерсант". Конкретные детали перемирия Баку и Ереван договорились согласовать дополнительно.

Спустя час после вступления в силу режима прекращения огня обе стороны конфликта обвинили друг друга в его нарушении. Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что вооруженные силы Азербайджана в 12:05 "предприняли атаку в направлении участка Карахамбейли", а также обстреляли город Гадрут в Карабахе. Ранее Степанян заявляла, что Азербайджан после московских переговоров стал активно использовать беспилотники.

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что беспилотник противника нанес удар по сельской общине Ерицванк, а также в направлении населенного пункта Арцваник Капанского района, в результате чего погиб один человек, передает Sputnik Армения.

Минобороны Азербайджана в свою очередь сообщило, что ВС Армении обстреливают территорию Тертерского и Агдамского районов, а также предприняли попытку атаки с Агдеринского, Физулинского и Джабраильского направлений. И Баку, и Ереван отрицают обвинения в свой адрес. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики в субботу сообщало, что боевые действия на линии фронта в Карабахе продолжаются, наиболее ожесточенно - на южном направлении.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев после заключения договора о режиме прекращения огня заявил в интервью РБК, что Баку готов "уже завтра" сесть за стол переговоров при поддержке Минской группы ОБСЕ. Главный фактор прочности режима перемирия, по его словам, заключается в том, что Армения должна смириться с принадлежностью спорных территорий Азербайджану и с тем, что "она их больше никогда не увидит и не будет делать никаких попыток отбивать это военным путем".

В Турции, которая поддерживает в конфликте Азербайджан, заявили, что Баку дал Еревану "последний шанс для прекращения оккупации своих земель". Турецкий МИД назвал перемирие важным первым шагом, но отметил, что оно не заменит "устойчивого решения проблемы". "Как всегда говорила Турция, она поддержит то решение, которое примет Азербайджан. С этим подходом мы продолжаем быть рядом с Азербайджаном", - цитирует заявление МИДа РИА "Новости".