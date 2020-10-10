Парламент Киргизии (Жогорку Кенеш) на внеочередном заседании утвердил на пост премьер-министра страны Садыра Жапарова, освобожденного сторонниками из СИЗО в ночь на 6 октября. Присутствующие на заседании депутаты единогласно поддержали кандидатуру Жапарова, а также предложенные им состав правительства и программу.

Это уже второе "избрание" Жапарова премьером, пишет "Настоящее время". В первый раз это произошло на заседании депутатов 6 октября, но тогда не был собран необходимый для принятия решения кворум.

Жапаров стал единственным кандидатом на должность премьер-министра. Он сообщил, что в связи со сложившейся ситуацией состав правительства остается без изменений. АКИрress уточняет, что из него вышли только вице-премьер Эркинбек Асрандиев и министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев. "В будущем обязательно будем менять членов кабмина, приведем туда молодых людей", - пообещал Жапаров.

После утверждения на пост премьера Жапаров рассказал на пресс-конференции, что президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков может подать в отставку в ближайшие дни. "Президент говорил, что после утверждения нового состава правительства и завершения всех связанных с этим процедур он намерен подать в отставку в течение двух-трех дней", - цитирует нового главу правительства РИА "Новости".

В случае отставки президента Жапаров будет исполнять его обязанности, так как у парламента Киргизии нет спикера. "Сооронбай Жээнбеков напишет заявление. Мы переговорили с ним, это решено", - приводит слова нового премьера 24.kg.

Пресс-секретарь президента Киргизии Толгонай Стамалиева сказала порталу, что не может комментировать заявление Жапарова, и напомнила об обещании Жээнбекова уйти в отставку "как только государство вернется на законный путь". Ранее глава государства в своем обращении сказал, что готов уйти с поста "после того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности".

Жапаров пообещал не участвовать в новых парламентских выборах, если таково "требование народа". Премьер предложил провести конституционную реформу, внедрить мажоритарную систему на парламентских выборах и народный курултай (собрание), оставить институт президента, но исключить институт премьер-министра, а вместо него ввести должность вице-президента, который будет исполнять обязанности премьера.