СК Белоруссии посчитал "абстрактным" требование возбудить дело после массового задержания журналистов

Следственный комитет Белоруссии отказал в проверке и возбуждении уголовного дела по факту массового задержания журналистов при освещении акций протеста в Минске и Бресте 27 августа.

"Сообщаем, что изложенная в обращении информация по сути носит абстрактный характер, в связи с чем оснований для проведения Следственным комитетом проверок и принятия решений в порядке, установленным Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь, не имеется", - говорится в ответе начальника отдела по работе с обращениями граждан Центрального аппарата СК Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ).

27 августа в Минске на площади Свободы, на площади Независимости, на проспекте Независимости, а также в Бресте были задержаны 47 журналистов. В заявлении БАЖ говорится, что сотрудники милиции уничтожали исходные материалы съемок, представляющие собой интеллектуальную собственность журналистов и СМИ, сопровождая это угрозами повреждения или уничтожения профессиональной техники журналистов.

В ходе инцидента в Минске были задержаны журналисты изданий и порталов "Радио Свобода", БелаПАН, Tut.by, Reuters, "Наша Нiва", AP, "Белсат", ТАСС, РИА "Новости", "Комсомольская правда" в Беларуси", DW, BBC, Lenta.ru, AFP, TVN Польша и "Настоящее время". В Бресте были задержаны журналисты Onliner.by и Tut.by.

Практически всех журналистов отпустили после проверки документов, однако четверо из них отказались давать свои смартфоны на проверку сотрудникам милиции, за что на них были составлены протоколы за участие в несанкционированной акции. Журналистов Катерину Андрееву, Максима Горчанка, Александра Васюковича и Андрея Ярошевича оставили в изоляторе временного содержания до суда. Шведский журналист Пол Хансен был подвергнут депортации, а журналистку БелаПАН Татьяну Коровенкову из РОВД забрала машина скорой помощи.

28 августа, на следующий день после массового задержания журналистов, БАЖ направила председателю Следственного комитета заявление о возбуждении уголовного дела по факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов. В документе подробно описывались обстоятельства дела, а также обоснование необходимости возбудить уголовное дело по признакам статьи 198 Уголовного кодекса.

Через несколько дней после массового задержания журналистов сотрудников зарубежных изданий, освещающих события в Белоруссии, начали массово уведомлять о лишении аккредитации и депортации из страны. Аккредитации лишились около 20 журналистов, в том числе белорусские сотрудники ВВС, Reuters, "Радыё Свабода", AFP, АР, а также четверо российских журналистов, работающих на Associated Press и немецкий канал ARD.

В пресс-службе посольства России в Минске сообщили, что граждан РФ лишили аккредитации МИД "по решению межведомственной комиссии по обеспечению информационной безопасности". Александр Лукашенко еще до выборов потребовал высылать журналистов иностранных СМИ, которые "не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы". Особое недовольство он выразил работой ВВС, ресурсов "Радио Свобода" и белорусской редакции "Комсомольской правды", а чиновников отчитал за то, что они перестали считать себя "хозяевами" страны.