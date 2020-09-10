ВСЕ ФОТО Данные анализов Навального будут переданы в организацию по запрещению химоружия, минуя Россию

CEphoto / wikimedia.org Результаты анализов проб, взятых в ФРГ у российского оппозиционера Алексея Навального, переданы в Организацию по запрещению химоружия (ОЗХО), сообщило агентство DPA со ссылкой на германское министерство обороны

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Результаты анализов проб, взятых в ФРГ у российского оппозиционера Алексея Навального, переданы в Организацию по запрещению химоружия (ОЗХО), сообщило агентство DPA со ссылкой на германское министерство обороны. Эти данные приводит "Интерфакс".

Представитель правительства ФРГ Мартина Фиц указала, что Берлин не видит оснований передавать эти данные напрямую России и призвала Москву предоставить информацию об инциденте, в том числе как члена ОЗХО.

Ранее представитель германского МИД Мария Адебар заявила, что немецкие власти ведут себя конструктивно в ситуации с отравлением российского оппозиционера. "Мы в контакте с ОЗХО и будем обсуждать дальнейшие шаги", - заявила Адебар на брифинге (цитата по РИА "Новости").

Мартина Фиц также заявила, что ответ на запрос российской Генпрокуратуры по делу Алексея Навального не находится в ведении немецкого правительства. "Правительство сделало все необходимое, чтобы этот запрос о правовой помощи был принят к обработке. Сейчас этим занимается независимая юстиция, это больше не ответственность федерального правительства", - сказала Фиц. Она не смогла уточнить, когда Россия может получить ответ на свой запрос.

По словам представителя Минобороны ФРГ Арне Коллатц-Йоханнсена, Институт фармакологии и токсикологии Бундесвера, лаборатория которого нашла в пробах Алексея Навального следы яда из группы "Новичок", имеет "многолетний международный опыт" и отвечает международным стандартам. По его словам, ранее институт предложил свою помощь и получил "четко выраженную просьбу" со стороны берлинской клиники "Шарите".

Ранее в министерстве иностранных дел России заявили, что непредоставление Германией ответа на запрос Генпрокуратуры РФ по Алексею Навальному будет расцениваться как провокация, чреватая серьезным осложнением международной ситуации. В то же время вся ответственность за действия Германии после госпитализации лидера оппозиции Алексея Навального с признаками отравления, ляжет на Берлин и его союзников по НАТО.

Между тем эксперты полагают, что Навальный был отравлен новой химической разработкой российских спецслужб, которые предположительно отравили чай или нанесли яд на чашку, в которой напиток подали оппозиционеру. Остатки этого вещества были найдены учеными на руках самого Алексея Навального, а также на горлышке пластиковой бутылки, из которой он пил воду.

По данным газеты Die Zeit, в правительстве ФРГ уже не сомневаются, что за этим отравлением стоят российские спецслужбы, получающие приказы из Кремля. Операция с использованием такого опасного и сложного в изготовлении химоружия может проводиться только спецслужбами, а произвести такое вещество можно только в специальной лаборатории.