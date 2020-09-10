Джузеппе Конте

Palazzo Chigi / YouTube Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не исключил, что между Путиным и Конте произошло недопонимание

Пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин заявил премьер-министру Италии Джузеппе Конте, что создаст комиссию для расследования инцидента с Алексеем Навальным. Об этом итальянский премьер рассказал в интервью газете Il Foglio.

"Президент Путин заверил меня в недавнем разговоре, что Россия намерена прояснить произошедшее, и сказал мне, что он создаст комиссию по расследованию и готов сотрудничать с властями Германии", - сказал Конте, добавив, что сотрудничество - лучший способ предотвратить негативное воздействие инцидента на отношения между Евросоюзом и Россией. По его словам, немецкая позиция по ситуации с Навальным совпадает с итальянской и общеевропейской. "Необходимо пролить полный свет на произошедшее", - подчеркнул глава итальянского кабмина.

Телефонный разговор Путина и Конте состоялся 26 августа. В пресс-службе Кремля сообщили, что политики обсудили ситуацию с Навальным. При этом российская сторона указала на недопустимость скороспелых и необоснованных обвинений, а также выразила заинтересованность в тщательном и объективном расследовании всех обстоятельств произошедшего.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не исключил, что между Путиным и Конте произошло недопонимание, сообщает ТАСС. "Действительно, тема берлинского больного затрагивалась. И действительно, президент информировал своего итальянского коллегу, что проводится уже достаточно значительное время доследственные действия, по сути, де-факто, выполняются следственные действия, и что де-юре нет оснований для возбуждения уголовного дела, потому что все анализы российских специалистов показали отсутствие отравляющих веществ", - сказал Песков. По его словам, Путин сообщил итальянскому премьер-министру, что российские власти "настроены на то, чтобы пролить свет на причины произошедшего и заинтересованы в этом".

Ранее Федеральная врачебная палата Германии отклонила предложение российских коллег о создании совместной группы для проведения медэкспертизы по делу Навального. Это объяснили тем, что палата не является следственным органом и не может участвовать в расследованиях, а дальнейшие обследования Навального могут инициировать только его близкие родственники.

Анализы проб, взятых в ФРГ у российского оппозиционера Алексея Навального, переданы в Организацию по запрещению химоружия (ОЗХО), так как Берлин не видит оснований передавать эти данные напрямую России, направившей запрос немецкому правительству через Генпрокуратуру. Вместо этого в правительстве ФРГ призвали Москву предоставить информацию об инциденте, в том числе как члена ОЗХО.

В министерстве иностранных дел России заявили, что непредоставление Германией ответа на запрос Генпрокуратуры РФ по Алексею Навальному будет расцениваться как провокация, а вся ответственность за действия Германии после госпитализации Навального ляжет на Берлин и его союзников по НАТО.

По данным Die Zeit, Навальный был отравлен новой модификацией боевого отравляющего вещества "Новичкок", более опасной и смертоносной. Предположительно, сотрудники спецслужб отравили чай или нанесли яд на чашку, в которой напиток подали оппозиционеру. Остатки этого вещества были найдены на руках Навального, а также на горлышке пластиковой бутылки, из которой он пил воду. По данным газеты, в правительстве ФРГ уже не сомневаются, что за этим отравлением стоят именно российские спецслужбы.