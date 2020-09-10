Адвокат Людмила Казак встретилась с находящейся под стражей Марией Колесниковой и рассказала, что та чувствует себя "хорошо и бодро", сообщили в Telegram-канале штаба бывшего кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико.

Колесникова находится в статусе подозреваемой по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса (Публичные призывы к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь). Она находится в СИЗО N 1.

Казак после встречи с подзащитной рассказала, что Мария чувствует себя хорошо и бодро, в камере у нее шесть соседок. "В СИЗО Марии оказывали помощь: у нее поднималось давление и беспокоит сердце. На теле есть ушибы, побаливают руки, так как ее силой заталкивали в машину и удерживали", - рассказали в штабе. Адвокат намерена подать заявление о проведении судебно-медицинской экспертизы.

По данным адвоката, 7 сентября Колесникову задержали возле Национального художественного музея и доставили в ГУБОПиК, а потом привезли в КГБ, где требовали согласиться добровольно покинуть страну. После того, как она отказалась, ее насильно вывезли на белорусско-украинскую границу.

Колесникова расценивает события последних дней как похищение и вместе с адвокатом намерена составлять обращения с требованием установить виновных в похищении и попытке насильственного вывоза на границу. Ее слова подтверждают историю Ивана Кравцова и Антона Родненкова, которых заставляли вывезти Марию на Украину.

"Мария также столкнулась с угрозами физической расправы, которые, находясь в здании ГУБОПиК, воспринимать кроме как реальными не могла", - сообщила Казак. По этим фактам она также намерена подавать заявления. На 10 сентября запланирован ее допрос.

При этом у Колесниковой нет документов о задержании, ей вручили только постановление об избрании меры пресечения, санкционированное Генпрокуратурой 8 сентября. В нем не указано, кем, когда и где она была задержана. Это затрудняет порядок исчисления 10-дневного срока, установленного для предъявления обвинения подозреваемому, заключенному под стражу.