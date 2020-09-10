Навальный почти полностью восстановился после отравления и все помнит, в клинике усилена охрана

Фото: INTERRAILS / commons.wikimedia.org Алексей Навальный, находящийся в берлинской клинике "Шарите" после отравления боевым веществом нервно-паралитического действия класса "Новичок", после выведения из медицинской комы чувствует себя лучше, чем можно было ожидать в такой ситуации

Moscow-Live.ru / Николай Будишевский

Алексей Навальный, находящийся в берлинской клинике "Шарите" после отравления боевым веществом нервно-паралитического действия класса "Новичок", после выведения из комы чувствует себя лучше, чем можно было ожидать в такой ситуации, говорится в совместном материале The Insider, Bellingcat и Der Spiegel со ссылкой на источники.

По их данным, физическое и психическое восстановление российского оппозиционера происходит быстрее и легче, чем восстановление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева после отравления "Новичком".

Издания утверждают, что Навальный полностью пришел в себя еще 8 сентября, почти полностью восстановился психически, а физически сможет восстановиться как минимум на 90%. К нему вернулась речь, и он даже смог вспомнить предшествующие отравлению события, вплоть до потери сознания от боли в туалете самолета.

В связи с этим в клинике введен высший уровень безопасности "Красная угроза". Помимо супруги Юлии, к Навальному разрешили пускать посетителей, но для этого нужно пройти три кордона охраны. Немецкие спецслужбы готовятся не только к физическим угрозам, но и к "дезинформационному шторму", в том числе попыткам дискредитировать клинику "Шарите", пишет The Insider.

Как указывает Der Spiegel, земельное ведомство уголовной полиции Берлина увеличило как число занятых в охране Навального полицейских, так и плотность контроля. Полиция в Берлине не исключает новых попыток покушения на Навального и принимает меры, чтобы предотвратить их. За политиком ведется прямое наблюдение.

Еженедельник Die Zeit со ссылкой на информированные источники утверждает, что Навальный был отравлен новой, усовершенствованной версией "Новичка", которая действует медленнее, чем известные ранее, но является "более зловредной и смертоносной".

Немецкие эксперты считают, что к попытке убийства оппозиционера причастны сотрудники ФСБ или ГРУ, которые, предположительно, отравили чай или нанесли яд на стаканчик. Навальный должен был умереть на борту самолета, пишет издание, и выжил лишь благодаря "цепочке счастливых обстоятельств", в том числе быстрой реакции пилота, экстренно посадившего самолет в Омске, а также первым действиям врачей, вколовших Навальному атропин.

Следы боевого вещества были найдены на руках оппозиционера и на горлышке пластиковой бутылки, из которой он пил воду. Немецкие эксперты уверены, что операцию с применением столь опасного и сложного в изготовлении двухкомпонентного яда могли провести только спецслужбы, так как произвести это вещество можно только в специальной лаборатории. А тот факт, что за Навальным была установлена тотальная слежка, делает немыслимыми предположения о том, что случившееся с Навальным было провокацией западных спецслужб.

В Минобороны Германии сообщили, что результаты анализов Навального переданы в Организацию по запрещению химоружия (ОЗХО). Передавать их напрямую России военное ведомство не видит оснований, так как Москва и является членом ОЗХО. А ответ на запрос российской Генпрокуратуры по делу Навального больше не находится в ведении немецкого правительства: им занимается независимая юстиция.