Mod.gov.rs Министр обороны Сербии Александр Вулин

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Сербия приняла решение на ближайшие полгода приостановить все военные учения с партнерами, объяснив это "ужасным и незаслуженным" давлением со стороны Евросоюза, сообщается на сайте Минобороны страны.

"Нас просят отказаться от запланированных военных учений с Беларусью ценой отказа от нашего европейского будущего и ценой еще большего давления на нашу политику, а также на наших людей в Косово, Метохии и Республике Сербской", - заявил министр обороны Сербии Александр Вулин.

По его словам, сербское правительство приняло такое "болезненное" решение, чтобы сохранить позицию военного нейтралитета, а также "избежать или, по крайней мере, уменьшить последствия усиления нападок на нашу страну, нашу политику и нашу экономику".

Вулин уточнил, что Сербия не будет участвовать в учениях ни с НАТО, ни с ОДКБ, ни с Россией, ни с США, ни с Китаем, ни с Европейским союзом. "Наше участие в миротворческих операциях будет специально рассмотрено и, в случае необходимости, приостановлено, - добавил министр. Пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов сообщил ТАСС, что сербская сторона не уведомляла организацию об отказе от коллективных учений "Нерушимое братство", которые должны пройти в этом году.

В сентябре в Белоруссии запланированы ежегодные белорусско-российско-сербские тактические учения "Славянское братство - 2020" под руководством командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Белоруссии. В Минобороны страны сообщали, что военнослужащие отработают совместные действия подразделений при выполнении задач по борьбе с терроризмом.

Прибытие участников планировалось на 10-15 сентября. В этом году они должны были проводиться на полигоне Брестской 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Ожидалось, что с учетом сербских военнослужащих в них примут участие полторы тысячи человек. В прошлом году маневры проходили в Сербии.