Апокалиптические марсианские пейзажи в Сан-Франциско: город накрыла оранжевая пелена

Jessica Christian / twitter.com В соцсетях появилось множество фото и видео из города Сан-Франциско. Одним происходящее напомнило пейзажи на планете Марс

Brendan Weber / twitter.com

В северной половине американского штата Калифорния из-за дыма лесных пожаров ухудшилась экологическая ситуация. В городах области залива Сан-Франциско за последний месяц плохое качество воздуха отмечалось неоднократно. 8 сентября там стояла дымка, а утром 9 сентября люди увидели удивительное для этих мест зрелище - небо стало оранжевым, в некоторых местах красным, во многих районах падал пепел - как будто шел снег. При этом сохранялись сумерки.

В соцсетях появилось множество фото и видео из города Сан-Франциско. Одним происходящее напомнило пейзажи на планете Марс. Другие называли зрелище апокалипитическим и сравнивали его со стилистикой фильма "Бегущий по лезвию 2049", отмечает на своей странице в Facebook "Голос Америки".

Национальная метеорологическая служба США пояснила, что за последние несколько суток сильные ветры перенесли пепел от лесных пожаров в Северной Калифорнии и горах Сьерра-Невада на запад, в сторону океанского побережья. Его частицы рассеивают голубой свет, позволяя лишь световым волнам желтой, оранжевой и красной частей спектра достичь поверхности. Если же концентрация частиц в воздухе становится слишком большой, то значительная часть света и вовсе оказывается поглощена еще до того, как достигнет земли.

При этом запах гари в этом районе штата отсутствует. Это объясняется тем, что очаги возгорания находятся достаточно далеко, а дым от лесных пожаров находится в воздухе на большой высоте. Также местные жители обратили внимание, что первые лучи солнца пробились сквозь пелену лишь в 10:45, сообщает Stormnews.

Метеоролог Брайан Гарсия из NWS Bay Area рассказал порталу SF Gate, что ранее он не видел ничего подобного. По его словам, это необычное явление, потому что требуются очень специфические погодные условия.

Из-за изменения климата лесные пожары и погода в Калифорнии становятся более экстремальными. Ученые полагают, что ситуация станет еще хуже. Оранжевое и темное небо над заливом может быть зловещим знаком того, что ждет нас в будущем, отмечает телеканал CBS SF.

Eli Harik wears a mask while gazing at the Bay Bridge and heavy orange skies due to nearby wildfires hanging over San Francisco on Wednesday, September 9 @sfchronicle pic.twitter.com/B2wahjkeRw— Jessica Christian (@jachristian) September 9, 2020

People really don't know what to do right now. Everyone on the Embarcadero is stopping to record the sky and chit chatting in a way I haven't seen since pre-pandemic @sfchronicle pic.twitter.com/ueKQ4g7WTD— Jessica Christian (@jachristian) September 9, 2020

Are we on Mars? Our @nbcbayarea traffic cameras at 10 am. Sums up 2020. READ MORE: https://t.co/NIvtpPGaC3 pic.twitter.com/wklZd04VhD— Janelle Wang (@janellewang) September 9, 2020

Накануне самая сложная ситуация с лесными пожарами в Калифорнии складывалась в округах Плумас, Бьютт и Юба. Здесь были экстренно эвакуированы по меньшей мере 20 тысяч человек.

Пожар Bear Fire, площадь которого превышает 100 тыс. гектаров, уничтожил сотни домов. Его жертвами стали три человека, несколько жителей и пожарных получили ранения. Без вести пропавшими в пострадавших от огненной стихии районах были 85 человек, позже удалось установить местонахождение 73 из них, передает CBS SF.