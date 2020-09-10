Управление по контролю за иностранными активами Минфина США

AgnosticPreachersKid / Wikipedia Андрей Деркач

Андрей Деркач / Facebook

Вашингтон внес в санкционный список трех граждан России и одного гражданина Украины за вмешательство в американские выборы, передает "Интерфакс". В список, , внесены Антон Андреев, Дарья Асланова, Артем Лифшиц, а также украинский народный депутат Андрей Деркач. Они обвиняются в кибервмешательстве в дела США.

"США продолжат использовать весь имеющийся в распоряжении инструментарий чтобы противостоять российским кампаниям по дезинформации и сохранить неприкосновенность нашей избирательной системы", - заявил в этой связи глава американского Минфина Стивен Мнучин.

Обновление "черного списка" призвано защитить от иностранного вмешательства предстоящие президентские выборы в США и "послать сигнал Москве", что такие попытки будут преследоваться, говорится в заявлении американского Минфина.

Деркача Минфин называет "российским агентом" и утверждает, что тот поддерживает около 10 лет тесные связи с российскими спецслужбами. Деркач вел скрытую кампанию по крайней мере с конца 2019 года по середину 2020 года, утверждают американцы. В период с мая по июль 2020 года он обнародовал отредактированные аудиозаписи и другую неподтвержденную информацию, чтобы дискредитировать американских официальных лиц и выдвинул необоснованные обвинения против американских и других зарубежных политиков, отмечает Минфин США.

7 августа глава контрразведки США Уильям Эванина заявил, что Россия осуществляет вмешательство в американские выборы с помощью действий народного депутата Украины Андрея Деркача, пытается дискредитировать кандидата в президенты от Демократической партии Джозефа Байдена.

19 мая Деркач обнародовал аудиозаписи, на которых голоса, похожие на голоса пятого президента Украины Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джозефа Байдена, обсуждают повышение тарифов вместо 75% на 100%. Затем он обнародовал записи разговоров с голосами, похожими на голоса Байдена и Порошенко, на тему событий в Крыму.