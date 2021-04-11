База данных 1,3 млн пользователей Clubhouse попала в свободный доступ в интернете

rafapress / DepositPhotos Такие данные не являются конфиденциальными, однако их может быть достаточно для совершения последующих атак хакеров, например, наличие этих сведений может помочь хакерам воспользоваться банковскими счетами граждан

Фотобанк Moscow-Live / Вячеслав Акишин

База данных 1,3 млн пользователей Clubhouse попала в свободный доступ в интернете. Речь, в частности, идет об именах учетных записей, ссылках на фотографии, данных о тех, кто приглашал в соцсеть, пишет CyberNews.

Такие данные не являются конфиденциальными, однако их может быть достаточно для совершения последующих атак хакеров, например, наличие этих сведений может помочь хакерам воспользоваться банковскими счетами граждан.

"Особо решительные злоумышленники могут объединить эту информацию с другими утечками данных, чтобы создать подробные профили своих потенциальных жертв. Имея такую информацию, они могут организовать гораздо более серьезные фишинговые атаки", - пишет издание.

Clubhouse пока не прокомментировал ситуацию.

Платформа Clubhouse, обеспечивающая обмен голосовыми сообщениями и "создавать комнаты", существует с апреля прошлого года. В России эта социальная сеть набрала популярность в начале 2021 года.

Нынешняя утечка произошла всего через несколько дней после того, как сеть - тоже бесплатно - попали данные 533 млн пользователей Facebook, в том числе номер телефона основателя соцсети Марка Цукерберга, а данные 500 млн пользователей LinkedIn были выставлены на продажу.