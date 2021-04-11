Комиссар по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретон, отвечающий в Еврокомиссии (ЕК) политику в области вакцинации, заявил, что даже в случае одобрения европейским регулятором российская вакцина "Спутник V" поступит в ЕС "слишком поздно"

Пресс-служба мэра и правительства Москвы Тьерри Бретон

European Parliament / Flickr

Комиссар по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретон, отвечающий в Еврокомиссии (ЕК) политику в области вакцинации, заявил, что даже в случае одобрения европейским регулятором российская вакцина "Спутник V" поступит в ЕС "слишком поздно", передает РИА "Новости".

"Я убежден, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) изучит "Спутник V" и даст ему верную оценку. Но возможное одобрение далеко не означало бы, что вакцина может производиться в достаточных количествах", - сообщил Бретон в интервью журналу Spiegel.

По его словам, прежде чем получится наладить и запустить соответствующее производство, должно пройти несколько месяцев. "Для нашей цели - привить по возможности всех европейцев летом - "Спутник V" придет попросту слишком поздно", - считает Бретон.

EMA начало экспертизу регистрационного досье "Спутника V" в начале марта. Это стало первым шагом в процессе, который может привести к ее одобрению во всем ЕС.

Несколько недель назад Бретон заявлял, что Европе не понадобится российская вакцина "Спутник V". "У нас совершенно нет необходимости в "Спутнике V", - сказал он.

По его словам, в Евросоюзе уже одобрены четыре другие вакцины, их будет достаточно для достижения коллективного иммунитета. Говоря о "Спутнике V", комиссар отметил, что у России возникают проблемы с производством препарата, а граждане страны "с трудом получают доступ" к нему.

До этого он называл российскую вакцину хорошей, но говорил, что необходимо наладить ее производство в Евросоюзе, и в этом России, возможно, потребуется помощь.