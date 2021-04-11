Напомним, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур самолет Boeing 777 "Малайзийских авиалиний" был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На борту были 298 человек, в том числе 196 голландцев, все погибли

defensie.nl

Журналисты Нидерландской вещательной корпорации (NOS) прослушали аудиокассеты с записями около тысячи телефонных разговоров, которые вел один из главных подозреваемых по делу о катастрофе малайзийского пассажирского самолета в небе над Донбассом летом 2014 года Сергей Дубинский до, во время и после авиакатастрофы. По данным NOS, записи были сделаны спецслужбами Украины, их подлинность подтвердила Совместная следственная группа (JIT), расследующая крушение, передает РБК.

Дубинский был главой разведки и заместителем так называемого министра обороны "ДНР" Игоря Стрелкова (Гиркина). В течение нескольких часов после крушения он не знал о случившемся.

На записи он узнает от сослуживцев, что они сбили украинский истребитель. Затем ему требуется почти два часа, чтобы выяснить, что в это время был сбит пассажирский Boieng. Когда Дубинский потребовал разъяснений, его сослуживцы ответили, что Boieng был сбит украинским военным самолетом, после чего сепаратисты якобы сбили из "Бука" истребитель. Игорь Стрелков с самого начала крайне скептически отнесся к этой версии и предположил, что у сепаратистов могут быть проблемы из-за случившегося. Оба нынешних обвиняемых по делу также обсудили вопрос о том, что "Бук" необходимо срочно удалить с места происшествия.

Тот факт, что Дубинский и его сообщники могли не знать, по какой цели выпустили ракету, не имеет значения для обвинения, считает прокуратура Нидерландов.

Анализ переговоров, которые ранее не предавались огласке, позволяет говорить, что влияние России на сепаратистов в Донбассе возрастало с начала июля 2014 года, пишет NOS. Москва, как утверждается, была вовлечена в военно-стратегические решения. В частности, как следует из слов Дубинского, именно в Москве утверждалось решение о том, что отряды сепаратистов под командованием Стрелкова (Гиркина) оставят город Славянск.

Поддерживаемые Россией сепаратисты, по утверждению расследователей, получали в то время средства связи, защищенные от прослушки. К поставкам аппаратуры, как утверждается, имело отношение ФСБ.

В день авиакатастрофы 17 июля Дубинский говорит, что имеет прямой контакт с Москвой, а его начальник Игорь Стрелков вел переговоры с российской стороной "на высшем уровне".

Напомним, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур самолет Boeing 777 "Малайзийских авиалиний" был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На борту были 298 человек, в том числе 196 голландцев, все погибли.

О том, что сепаратисты якобы сбили украинский истребитель, сообщил 17 июля 2014 года, спустя минуты после катастрофы "Боинга", паблик "Сводки от Стрелкова Игоря Ивановича". После того, как стало известно, что разбился "Боинг", запись была удалена, однако она успела широко разойтись по Сети.

Следствие считает доказанным, что самолет был сбит из установки, принадлежавшей российским военным. Пока не выяснено, кто именно отдавал приказ стрелять по самолету, а также была ли атака на пассажирский самолет намеренной, или его сбили по ошибке. Российские власти отрицают какую-либо причастность к катастрофе.