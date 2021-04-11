На обогатительном комплексе имени мученика Ахмади Рошана в Натанзе зафиксирован инцидент в системе распределения электроэнергии

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На обогатительном комплексе имени мученика Ахмади Рошана в Натанзе зафиксирован инцидент в системе распределения электроэнергии. Об этом, как передает "Интерфакс", в воскресенье сообщило агентство Mehr со ссылкой на представителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камалванди. Он подчеркнул, что в результате происшествия пострадавших нет, загрязнения окружающей среды также не отмечено.

Камалванди добавил, что власти расследуют причины инцидента. Позднее Associated Press сообщило, что глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбара Салехи назвал сбой на обогатительном комплексе в Натанзе проявлением "ядерного терроризма". Однако в ходе выступления по иранскому государственному телевидению Салехи не стал называть конкретных виновных в саботаже.

Накануне иранские власти объявили о вводе в строй на объекте в Натанзе передовых центрифуг, благодаря которым станет возможно активизировать процесс обогащения урана.

В июле прошлого года на иранском ядерном объекте в Натанзе, где проводилось обогащение урана, произошел пожар. Иранские власти впоследствии назвали саботаж причиной аварии, но не стали публично озвучивать, кого именно подозревают в диверсии. Позднее Камалванди заявлял, что к пожару на ядерном объекте в Натанзе, похоже, причастен Израиль.