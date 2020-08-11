Спустя сутки после выборов президента Беларуси жители страны вновь вышли на уличные акции протеста с требованием пересчета результатов голосования

Стоп-кадр видео Радыё Свабода / Youtube.com Толпу людей разогнали светошумовыми гранатами на проспекте Победителей и около метро "Пушкинская", а затем в районе торгового центра "Рига", где люди устанавливали баррикады

Стоп-кадр видео TUT.BY. Политика / Youtube.com

Спустя сутки после выборов президента Беларуси жители страны вновь вышли на уличные акции протеста с требованием пересчета результатов голосования. Как пишет "Медуза", с раннего вечера милиция оцепила центр города в районе стелы "Минск - город-герой", где накануне произошли столкновения. Для разгона протестующих дополнительно привлекли военный спецназ. Первые задержания произошли еще до начала акции.

Вечером 10 августа жители Минска стали группироваться по несколько десятков человек около станций метро в разных районах города и идти пешком к центру. Одно из первых серьезных столкновений произошло на улице Кальварийской, где протестующие перекрыли движение транспорта. Спецназ применил против них шумовые гранаты и резиновые пули: в ходе столкновения пострадала журналистка издания "Наша нива" Наталья Лубневская, которую ранило пулей в ногу.

По данным издания "Наша Нива", силовики вели огонь прицельно по журналистам. Этой ночью в Минске также пропал главред издания Егор Мартинович. Он возвращался домой на своей машине после освещения протестов и успел отправить в редакцию сигнал SOS. Кроме того, фотокорреспондента телеканала "Белсат" Татьяну Капитонову контузило во время разгона у "Пушкинской" в Минске. Также неизвестно местонахождение фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Ильи Питалева.

Еще одна стычка с милицией произошла около гостиницы "Юбилейная". Там, по оценкам Tut.by, были задержаны 10-15 человек. Также толпу людей разогнали светошумовыми гранатами на проспекте Победителей и около метро "Пушкинская", а затем в районе торгового центра "Рига", где люди устанавливали баррикады.

Ближе к ночи значительная часть демонстрантов - около 3 тысяч человек - оказались близ станции метро "Пушкинская", которая стала одним из крупных центров протестов. В начале улицы Притыцкого минчане возводили баррикады, началась стрельба, были замечены снайперы. Там же был серьезно ранен водитель автобуса, а еще через некоторое время погиб мужчина: МВД Беларуси объяснило, что у него в руках взорвалось неизвестное взрывное устройство. На улице Притыцкого стоят разбитые машины, которые использовали как заграждения, из земли вырвана остановка общественного транспорта.

По данным местных СМИ, спецподразделения внутренних войск необоснованно жестко задерживали демонстрантов, которые поначалу вели себя более мирно и не оказывали сопротивления. Однако позже они начали устанавливать баррикады и жечь покрышки, а в районе "Пушкинской" забрасывали спецназ коктейлями Молотова или фейерверками. К протестам стали присоединяться автомобилисты, которые намеренно блокировали движение на улицах, ведущих к центру, чтобы не пустить туда военную технику. После этого бойцы ОМОНа стали использовать для передвижения машины скорой помощи и приезжать к протестующим под видом врачей, сообщает "Медиазона".

Акции протеста прошли во многих других белорусских городах и были разогнаны ОМОНом. Телеграм-канал Nexta сообщает о задержаниях демонстрантов в Могилеве, Витебске, Гродно, Бобруйске, Лиде, Горках, Молодечно, Барановичах. Наиболее жестко спецназ действовал в Бресте, открыв огонь резиновыми пулями по толпе, вышедшей на пересечение проспекта Машерова и бульвара Космонавтов и сооружавшей баррикады. По информации телеграм-канала "Выборы видишь?", демонстранты в Бресте также получили травмы от светошумовых гранат. Один из осколков попал в корреспондента Tut.by. Точных данных о количестве участников протестов и пострадавших в городах пока нет.

В соцсетях появились истории о том, что после задержания некоторых протестующих увозили с места событий на автозаке, а затем просто отпускали в другой точке города. Тем не менее, по данным СМИ задержанных много, никакой официальной информации на этот счет нет, сообщает "Новая газета".

Помимо этого, в стране продолжаются проблемы с интернетом. На 7:30 утра, как отмечает "Наша Нива", большинство страниц белорусского сегмента интернета не открывается, в их числе - сайты изданий Tut.by и "БелТА". Жители Минска оставляют протестующим воду и рассылают адреса открытых аптек и подъездов, в которых можно спрятаться. Горожане, готовые спрятать протестующих у себя дома и оказать им медпомощь, передают свои адреса и телефоны, пишет The Bell.

До начала новых акций протеста Следственный комитет Беларуси объявил о возбуждении 21 уголовного дела по итогам вчерашних демонстраций в 12 городах. Они расследуются по статьям о массовых беспорядках, хулиганстве, сопротивлении и насилии в отношении сотрудников милиции. В рамках следственных действий задержаны более 80 человек. В СК добавили, что среди подозреваемых в основном молодые люди в возрасте 20-25 лет; некоторые из них в момент задержания якобы были пьяны или находились под воздействием наркотиков. Примерно в это же время в эфире белорусского телевидения был показан новостной сюжет, в котором президент Александр Лукашенко высказался о протестующих, в частности, назвав их "обкуренными".

По данным Русской службы BBC, после двух часов ночи события в Минске начали затихать. Силовики смогли рассеять протестующих на улице Сурганова, на других улицах и проспектах борьба тоже стала затихать. Однако впоследствии стало известно, что протестующие продолжили таранить ОМОН на легковых авто.